Knapp aber verdient !

(heob) Das Kreisliga-Duell zwischen dem TSV Neckarbischofsheim und dem TSV Zuzenhausen II bot den Zuschauern am Sonntagnachmittag beste Unterhaltung mit vielen Torchancen auf beiden Seiten. Die Gastgeber erwischten den besseren Start: Nach einer starken Einzelaktion von Hotel brachte dieser den TSV Neckarbischofsheim in der 18. Minute mit 1:0 in Führung. Doch die Gäste zeigten sich unbeeindruckt und kamen in der 34. Minute durch Can zum verdienten Ausgleich. Nach der Pause traten beide Mannschaften in unveränderter Besetzung an. Zuzuenhausen wirkte jedoch wacher und drehte das Spiel: Ein sehenswerter Freistoß von Can aus 25 Metern bedeutete in der 50. Minute das 1:2. Der TSV Neckarbischofsheim hatte in dieser Phase Mühe, den Druck der Gäste zu kontern. In der 70. Minute erhöhte Halter auf 1:3 – und legte nur wenige Minuten nach dem Anstoß mit seinem zweiten Treffer zum 1:4 nach. Das Spiel schien entschieden, doch Neckarbischofsheim zeigte Moral. In der 86. Minute verwandelte Paulmann einen Freistoß direkt zum 2:4. Nur zwei Minuten später sorgte erneut Hotel mit einer weiteren starken Einzelleistung für den 3:4-Anschlusstreffer. Trotz aller Bemühungen lief den Gastgebern danach die Zeit davon. Fazit: In einer packenden Partie musste sich der TSV Neckarbischofsheim nach großem Kampf knapp geschlagen geben. Zuzuenhausen II nutzte seine Chancen konsequenter und entführte am Ende verdient die drei Punkte.