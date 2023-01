Knapp, aber überfällig Mit 2:1 (1:1) behielt der FC Carl Zeiss Jena im Vorbereitungsspiel gegen den FC Einheit Rudolstadt die Oberhand.

Dabei war der FC Einheit Rudolstadt der erwartet - und auch erhofft - unangenehme Testspielgegner, der die Jenaer Mannschaft, die noch am Vormittag eine intensive Trainingseinheit absolvierte, vor eine deutlich anspruchsvollere Herausforderung stellte als zuletzt der noch zwei Klassen tiefer spielende VfB Pößneck, gegen den der FCC am vergangenen Samstag mit 11:0 gewann. Die Rudolstädter - mit sechs Ex-Jenaern im Kader - präsentierten sich als ein kampfstarker und unangenehmer Kontrahent. Beide Teams sind seit Beginn der Jahres in der Rückrundenvorbereitung und starten am übernächsten Wochenende wieder in die Saison.

Zunächst sahen die etwa 250 Zuschauer auf Platz 3 ein recht ausgeglichenes Spiel beider Teams. Chancen jedoch blieben zunächst selten. Eine der wenigen nutzte der FC Einheit Rudolstadt durch Maximilian Schlegel. Der ehemalige Zeiss-Kicker traf von der Strafraumkante zur 1:0-Führung für die Gäste (26.). Die Zeiss-Elf war gefordert, einen Gang höher zu schalten und tat dies auch. Marcel Hoppe war es dann, der nach gut einer halben Stunde mit einem sehenswerten Distanzschuss ins lange Eck ausglich (33.). Mit diesem 1:1 ging es auch in die Halbzeitpause.

Beide Trainer nutzten die zweite Halbzeit, um viel zu wechseln und somit allen Spielern Einsatzzeiten zu ermöglichen. Mit Justin Schau gab der zuletzt wegen seiner Fußverletzung lang zwangspausierende Jenenser sein Comeback auf dem Rasen. Hier fand im zweiten Spielabschnitt Rudolstadt offensiv kaum noch statt, während der FCC wiederum zu viele Möglichkeiten liegen ließ. Takero Itoi erlöste dann mit seinem späten Tor den FCC, der mit 2:1 - und am Ende auch verdient - die Partie für sich entschied.

Für den FCC geht es dann am Samstag mit dem nächsten Prüfstein dieser Rückrundenvorbereitung weiter. Dann erwartet die Zeiss-Elf den FSV Zwickau. Anstoß gegen den Drittligisten ist 13 Uhr auf Platz 3 im Ernst-Abbe-Sportfeld.