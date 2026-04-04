Knapp 60 Jahre eigenständig – damit ist nun Schluss Eine weitere Spielgemeinschaft kündigt sich an. Wer ab Sommer zusammengeht und welche Mannschaften geplant sind. von Andreas Arens · 04.04.2026, 14:30 Uhr · 0 Leser

Sie haben die neue Spielgemeinschaft besiegelt (v.l.): Raimund Laub, Jonah Armpriester (beide VfL Neidenbach), Klaus Pint, Jens Bisenius (beide SV Schleid), Timo Adams, Andreas Lehnertz (beide SC Malbergweich). – Foto: Verein

Im Bitburger Land fällt eine weitere Bastion: Der 1967 gegründete SV Schleid gibt ab Sommer seine Eigenständigkeit auf und bildet dann eine Spielgemeinschaft mit dem VfL Neidenbach und dem SC Malbergweich. Diese beiden Klubs wiederum waren bis vor knapp einem Jahr noch mit dem SV Fließem und der DJK Nattenheim-Bickendorf als SG Steinchen verbunden, ehe sich die Wege trennten. Nun gehen der aktuelle Bezirksligist und die SG aus der Kreisliga C 18 gemeinsame Wege.

In der Jugendspielgemeinschaft Schleidenbach sind Schleid, Neidenbach und Malbergweich bereits seit 2017 verbunden. „Wir waren in der Vergangenheit immer wieder mit den beiden Vereinen im Austausch, was die Gründung einer Spielgemeinschaft angeht. Bis dato kamen die Gespräche aber nie zum Abschluss“, berichtet Schleids Geschäftsführer Marius Bartz. Als das Thema dann Ende des vergangenen Jahres erneut aufkam, sei es für die einzelnen Vorstände „eigentlich klar gewesen, dass dieser Schritt unausweichlich ist. Spielermangel, gleichzeitige Spielansetzungen der beiden Mannschaften und auch andere Interessen vieler Spieler führen dazu, dass die Kaderplanung für jedes Spiel zu einer Herausforderung wird“, so Bartz.

Geplant ist, zunächst mit zwei Mannschaften ins Rennen zu gehen. Wie die neue SG genau heißt, steht noch nicht fest. Jedenfalls soll die erste Garnitur – sei es nun weiterhin in der Bezirksliga oder bei einem Abstieg in die A-Klasse – weiterhin unter der Obhut des SV Schleid stehen und ihre Heimspiele in Schleid austragen. „Wir hoffen, dass wir irgendwann den Luxus haben und eine dritte Mannschaft melden können, um auch jedem einzelnen Spieler, der aus der gemeinsamen Jugend kommt, eine Perspektive zu geben“, lässt Bartz durchblicken. Mit den Trainern der aktuell abstiegsbedrohten ersten Mannschaft, Tim Hartmann und Taner Weins, sei man in Gesprächen. Das Spielertraineramt der zweiten Mannschaft soll Timo Adams übernehmen, der momentan die SG Neidenbach/Malbergweich coacht.