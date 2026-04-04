Knapp 60 Jahre eigenständig – damit ist nun Schluss

Im Bitburger Land fällt eine weitere Bastion: Der 1967 gegründete SV Schleid gibt ab Sommer seine Eigenständigkeit auf und bildet dann eine Spielgemeinschaft mit dem VfL Neidenbach und dem SC Malbergweich. Diese beiden Klubs wiederum waren bis vor knapp einem Jahr noch mit dem SV Fließem und der DJK Nattenheim-Bickendorf als SG Steinchen verbunden, ehe sich die Wege trennten. Nun gehen der aktuelle Bezirksligist und die SG aus der Kreisliga C 18 gemeinsame Wege.
In der Jugendspielgemeinschaft Schleidenbach sind Schleid, Neidenbach und Malbergweich bereits seit 2017 verbunden. „Wir waren in der Vergangenheit immer wieder mit den beiden Vereinen im Austausch, was die Gründung einer Spielgemeinschaft angeht. Bis dato kamen die Gespräche aber nie zum Abschluss“, berichtet Schleids Geschäftsführer Marius Bartz.
Als das Thema dann Ende des vergangenen Jahres erneut aufkam, sei es für die einzelnen Vorstände „eigentlich klar gewesen, dass dieser Schritt unausweichlich ist. Spielermangel, gleichzeitige Spielansetzungen der beiden Mannschaften und auch andere Interessen vieler Spieler führen dazu, dass die Kaderplanung für jedes Spiel zu einer Herausforderung wird“, so Bartz.
Geplant ist, zunächst mit zwei Mannschaften ins Rennen zu gehen. Wie die neue SG genau heißt, steht noch nicht fest. Jedenfalls soll die erste Garnitur – sei es nun weiterhin in der Bezirksliga oder bei einem Abstieg in die A-Klasse – weiterhin unter der Obhut des SV Schleid stehen und ihre Heimspiele in Schleid austragen. „Wir hoffen, dass wir irgendwann den Luxus haben und eine dritte Mannschaft melden können, um auch jedem einzelnen Spieler, der aus der gemeinsamen Jugend kommt, eine Perspektive zu geben“, lässt Bartz durchblicken.
Mit den Trainern der aktuell abstiegsbedrohten ersten Mannschaft, Tim Hartmann und Taner Weins, sei man in Gesprächen. Das Spielertraineramt der zweiten Mannschaft soll Timo Adams übernehmen, der momentan die SG Neidenbach/Malbergweich coacht.
Nach aktuellem Stand bleibe ein Großteil der ersten Mannschaft auch im Falle eines Abstiegs dabei. Hinzu kommen nach Angaben von Bartz rund 15 Spieler durch die neuen SG-Partner. Einschließlich der aktuell in der B 13 auf Platz elf notierten zweiten Mannschaft der Schleider rechnet man mit einem Gesamtkader zwischen 40 und 45 Spielern.
Einerseits freut man sich in Schleid auf breitere Kader und weniger Personalengpässe. Bartz betont indes: „Es ist uns nicht leichtgefallen, unsere Eigenständigkeit aufzugeben. Wir sind neben dem FC Metterich das einzige Dorf in der Gegend, das aktuell noch ohne Spielgemeinschaft auskommt. Mit Blick auf die anderen Vereine in der Eifel und die immer größer werdenden Spielgemeinschaften war uns aber auch immer bewusst, dass das Privileg irgendwann endet.“
Mit Neidenbach und Malbergweich habe man nun zwei Partner gefunden, von denen man überzeugt sei, dass „wir uns für die Zukunft gut aufstellen können und eine starke SG bilden, wie wir es im Jugendbereich schon seit Jahren erfolgreich machen“.