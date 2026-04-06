Knapp 400 Zuschauer sehen torloses Derby in der Bertenau

Dabei lieferten beide Mannschaften eine spannende Kreisklassenpartie, bei der beide mit etwas Glück und Kaltschnäuzigkeit als Sieger vom Platz hätten gehen können.

Wie im Hinspiel trennen sich der SV Kicklingen und der SV Holzheim am Ostermontag vor stattlicher Kulisse im Nachholspiel torlos.

Klare Torchancen blieben in der ersten halben Stunde Mangelware. Holzheims größte Möglichkeit war dabei nach 36 Spielminuten ein lang getretener Freistoß von Routinier Volker Graf, den die Gastgeber mit einer Kopfabwehr knapp neben das eigene Gehäuse klärten. Der Tabellenzweite versuchte es derweil immer wieder mit ihren Außenspieler Manier und Baumann gefährlich in den Holzheimer Strafraum einzudringen.

Während ein Kicklinger Distanzschuss kurz nach Wiederanpfiff über's Gehäuse von Niklas Rößle flog, war es die 80. Spielminute, die wohl die gefährlichste Tormöglichkeit für beide Mannschaften brachte. Zuerst scheiterte Kicklingen mit einer Direktabnahme nach einem klasse Spielzug am Führungstreffer. Fast im Gegenzug waren es die bis zum Schluss mit Gegenpressing spielende Aschbergler, die bereits alleine im Sechzehner vor Kicklingens Schlussmann Christopher Jung unglücklich scheiterten.