Knapp 2000 Zuschauer sehen die Pokalsieger im Bezirk Franken

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer. Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login __________________________________________________________________________________________________

Knapp 2000 Zuschauer, ein top gepflegter Rasen im Heinz-Ziehl- Sportpark in Künzelsau, Spannung von der ersten Minute, die sich dann im Laufe des Endspieles um den ebmpapst-Bezirkspokal der Herren fast ins unermessliche steigerte. 3 ganz enge Spiele, Verlängerung, zwei Mal Elfmeterschiessen dieser Tag hatte alles was den Fußball so schön und einzigartig macht. Danke an die Mannschaften für den tollen Fussball, danke an die Sponsoren vor allem an den Namenssponsor Ebmpapst,danke an den FV Künzelsau für die nahezu perfekte Ausrichtung, und Danke an alle Zuschauer, die trotz tollem Support auch immer fair zum Gegner geblieben sind . Dieser Tag war eine Werbung für unseren Sport und auch für unseren neuen Bezirk Franken So kanns weitergehen