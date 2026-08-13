Knapp 20 Spieler fehlen beim SVA Palzing – Trainer muss kreativ werden Bezirksliga Nord von Moritz Stalter · Gestern, 16:48 Uhr · 0 Leser

Dem SVA Palzing gehen die Spieler aus – unter den Fehlenden sind auch die Radlmaier-Brüder, deren Abwesenheit besonders schmerzt. Dennoch soll ein Sieg her.

Flutlichtspiele haben beim SVA Palzing eine besondere Bedeutung. In dieser Atmosphäre ist den Palzingern in der Bezirksliga Nord schon manche Überraschung gelungen. Am Freitag (19.30 Uhr) gegen den TSV Gaimersheim wäre ein Erfolg zwar keine Sensation, für ihren ersten Saisonsieg müssen sich die noch ungeschlagenen SVA-Kicker dennoch strecken. Zumal die personellen Voraussetzungen kaum schlechter sein könnten. Es gibt Trainer, die sich über eine längere Ausfallliste beschweren – und es gibt Enes Mehmedovic. Der SVA-Coach spricht von einer „leider nicht optimalen Kadersituation“, was einer Verharmlosung gleichkommt: Knapp 20 Spieler, die grundsätzlich für einen Einsatz infrage kämen, stehen nicht zur Verfügung. „Die Spieler haben ihre privaten Verpflichtungen und ihren Urlaub und richten das nicht mehr unbedingt nach dem Fußball. Damit müssen wir umgehen.”

Radlmaier-Brüder „nicht gleichwertig zu ersetzen“ Zwei, die am liebsten immer spielen würden, sind die Radlmaier-Brüder Marcel und Fabian. Gegen Gaimersheim werden laut Mehmedovic beide ausfallen. Ihr Fehlen wiegt besonders schwer. „Wir können sie natürlich nicht gleichwertig ersetzen“, sagt der SVA-Coach. Auch Außenverteidiger Tobias Wirth fehlt. Die Partie zu verlegen, sei keine Option gewesen, so Mehmedovic. Er glaubt dennoch an seine Mannschaft. Zum einen, weil die Neuzugänge Edin Smajlovic und Luca Stubenvoll bereits nach drei Spieltagen bestens integriert sind. Hinzu kommt: „Einige Spieler haben sich weiterentwickelt, sodass wir einzelne Ausfälle mittlerweile fast eins zu eins kompensieren können.“ Nun hofft Mehmedovic darauf, dass der Knoten bei Ivan Rakonic platzt, der in dieser Saison noch torlos ist. „Ivan steckt momentan sicherlich in einer schwierigen Phase“, sagt Mehmedovic, für den der erste Treffer nur eine Frage der Zeit ist: „Er arbeitet sehr gut, ist für die Mannschaft da und gibt im Training alles. Gerade bei einem Stürmer kann es manchmal schnell gehen.“ Ein Treffer von Rakonic würde die Palzinger Chancen auf den ersten Saisonsieg erhöhen, noch wichtiger wäre allerdings eine stabile Defensive. In der vergangenen Saison verlor Palzing beide Duelle: Zunächst auswärts unglücklich mit 3:4, ehe das Heimspiel klar mit 1:4 verloren ging.