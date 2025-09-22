(Knapp) 20 dominante Minuten: Vaihingen II besiegt Kemnat

Trotz eines Rückstandes früh in der zweiten Halbzeit gelang es dem SV Vaihingen II, seinen Siegeslauf in der Kreisliga A fortzusetzen. Beim 4:1 (0:0) gegen das Tabellenschlusslicht TV Kemnat trumpfte Tolu Dreher-Adenuga als Doppelpacker auf, Tom Irion glänzte in der Hintermannschaft. Konterstarke Kemnater finden kein Tor

Nach zehn Minuten wurde Kemnat erstmals gefährlich. Dean Kovacevic vergab innerhalb der nächsten Spielphase drei Chancen, präsentierte sich aber mit seinem Tempo auf links als Wunderwaffe des TVK. Bis auf einen Kopfball von Baric nach Flanke Ullrichs, den Pascal Bayer reaktionsschnell parierte, blieb Vaihingen ungefährlich.

Von Beginn an zeigte sich Vaihingen als die Mannschaft, die den Ball haben wollte. Über hohes Pressing und kontrolliertes Aufbauspiel zogen sie das Kemnater Team immer weiter in ihre eigene Hälfte. Schon früh kam Vaihingen zu Abschlüssen, die größte Gelegenheit vergab Daniel Ullrich aus elf Metern.

Schnelles Umschaltspiel blieb Kemnats größte Stärke, eine, die sich kurz vor der Halbzeitpause nahezu auszahlte. Kovacevic fand sich nach toller Ballmitnahme frei vor dem Tor, seinen Schuss parierte jedoch Alex Studenkov. Joah Bräuning kam zum Nachschuss, sein Lupfer touchierte aber nur die Latte.

Kemnat führt, aber nicht lange

Nach einem Ballverlust am Anfang der zweiten Hälfte war es dann passiert. Liam Kovacevic erkämpfte sich den Ball von Heringhaus und stieß zum Konter an. Nach Seitenwechseln zu D. Kovacevic (links) und Bayer (rechts) kam der ehemalige Heidenheimer Jugendspieler im Strafraum an den Ball. Er ließ einen Gegner aussteigen und traf gegen die Laufrichtung des Keepers zum 0:1 (50').

In den Folgeminuten schwappte das Spielgeschehen unkontrolliert von Seite zu Seite, bis ein Eckball Kemnats zum Bumerang wurde. Ebongue köpfte die Hereingabe aus dem Strafraum, von wo Marcel Kousol den Ball mitnahm und in die gegnerische Hälfte dribbelte. Seine Flanke nahm Ullrich perfekt an der Strafraumgrenze an, von dort umdribbelte er den herausgelaufenen Torspieler und legte quer auf Tolu Dreher-Adenuga. Der Flügelspieler hatte die vor das Tor geeilten Kemnater im Blick und schlenzte die Kugel mit Effet rechts oben in die Ecke (56').

Vaihingen demonstriert die größere Lunge

Mit einigen Wechseln brachte der SVV Energie ins Spiel und erzielte alsbald den Führungstreffer. Mit einer tollen Hereingabe leitete Heringhaus das Tor ein; der eingewechselte di Nunno köpfte den Ball perfekt in den Lauf von Kousol, welcher im Fallen zum 2:1 traf (69'). Weiter ging Vaihingens Offensivlauf mit energischem Gegenpressing von CJ Janjis, der rechts außen eine Klärungsaktion blockte und zu Heydari in die Mitte spielte. Dieser verpasste, doch hinter ihm schoss der eingelaufene Dreher-Adenuga die Kugel wuchtig durch die Hände des Keepers in die Maschen (73').

Spielbestimmend war gegen Ende nicht nur die bessere Kondition Vaihingens, sondern auch ein überragend aufspielender Tom Irion. Dieser blockte per Grätsche einen Schuss Bräunings und traf Minuten später nach einem Eckball di Nunnos und Weiterleitung Jemixes (per Hand) auf der Gegenseite (78'). 4:1, der Endstand.

Nächsten Sonntag trifft Vaihingen im Derby auf die SpVgg Möhringen (15 Uhr), Kemnat spielt zeitgleich gegen den KV Plieningen.