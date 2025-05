Knapp 150 Regional- und Bayernligaspiele: Seebach krallt sich Sokol

Das ist ein Statement! Der TSV Seebach hat sich das Ja-Wort von Timo Sokol gesichert, der aktuell noch in Diensten des SV Erlbach steht. Der 28-Jährige, der aus Straßkirchen im Landkreis Straubing-Bogen stammt und mittlerweile in Landau/Isar wohnhaft ist, verlässt den derzeitigen Rangdritten der Bayernliga Süd somit nach nur einer Saison. Im Holzland wurde der Defensiv-Allrounder sportlich nicht glücklich und konnte sich keinen Stammplatz erkämpfen. Der fußballerische Lebenslauf des Linksfußes, dessen Vater Thomas ein früherer Teamkollege von Seebachs Coach Wolfgang Beller war, kann sich aber definitiv sehen lassen: Bei der SpVgg Hankofen-Hailing war Sokol über Jahre eine Stütze des Abwehrverbundes und durfte mit den "Dorfbuam" zwei Bayernliga-Meisterschaften feiern. Auch in der Regionalliga-Spielzeit 2022/2023 kam der Neu-Seebacher zu 34 Einsätzen.

"Timo bringt nicht nur reichlich höherklassige Erfahrung mit, sondern überzeugt auch durch seine körperliche Präsenz, Spielintelligenz und Zweikampfstärke. In seinen Stationen beim SV Erlbach und vor allem bei der SpVgg Hankofen-Hailing gehörte er in den vergangenen Jahren zu den konstantesten Akteuren in der Defensive und genoss sowohl auf als auch neben dem Platz großes Vertrauen", lässt der Sebbachs Teammanager Manuel Ebner wissen und führt weiter aus: "Mit Timo bekommen wir einen absoluten Mentalitätsspieler, der uns hinten Stabilität und neue Impulse geben wird. Er hat in seinen Stationen auf einem sehr hohen Niveau gespielt und passt charakterlich perfekt in unser Team.“







Auch der erfahrene Neuzugang blickt seiner kommenden Station gespannt und hochmotiviert entgegen: "Der TSV Seebach ist ein Verein mit viel Herz und einer klaren Vision. Ich freue mich auf das neue Umfeld, die Herausforderung und darauf, gemeinsam mit der Mannschaft Erfolge zu feiern."