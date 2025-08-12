Knapp 1000 Zuschauer sehen Derbysieg von Gifhorn gegen Kästorf

Die Gäste aus Kästorf starteten besser in die Partie und hatten in den ersten zehn Minuten mehr vom Spiel. Gifhorn fand ab der 15. Minute besser hinein, stellte die rechte Angriffsseite des SSV um den auffälligen Leander Petry gut zu und erspielte sich durch Justin Cimino zwei große Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. Kurz vor der Pause schlug Kästorf zu: Nach Ballverlust im Zentrum und schnellem Flügelspiel verwertete Jannes Drangmeister eine Hereingabe zur 1:0-Führung (44.).

Ruhe bewahrt

Die Gastgeber blieben in der Kabine ruhig und kamen stark aus der Halbzeit. "Wir haben Ruhe behalten, haben uns gesagt, hier ist noch alles möglich. Wir haben noch 45 Minuten. Und so haben wir auch begonnen." so Coach Holger Ringe. Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff köpfte Melvin Luczkiewicz eine Hereingabe von Bruder Marvin zum Ausgleich ein (49.). In der Folge bestimmte Gifhorn das Tempo und drängte auf den Sieg. Kästorf hielt defensiv dagegen, musste sich aber kurz vor Schluss geschlagen geben: Marvin Luczkiewicz zirkelte einen Freistoß aus 18 Metern sehenswert ins Tor und ließ die Flutmulde beben (87.). "Geniestreich", wie Ringe sagte.

„Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Wir haben gezeigt, dass wir gegen einen guten Gegner nicht nur mithalten, sondern auch zurückkommen können“, sagte Ringe nach dem Spiel. „Jetzt müssen wir nächste Woche nachlegen, denn es waren eben auch nur drei Punkte."