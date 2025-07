Knallerstart für SSV Lüttingen in der A-Liga

Die A-Liga-Fußballer des SSV Lüttingen haben in der vergangenen Saison eine richtig starke Rückrunde abgeliefert. Sie waren die erfolgreichste Mannschaft der zweiten Halbserie und lagen in der Abschlusstabelle auf Rang zwei. Durch namhafte Verstärkungen vom Bezirksligisten TuS Xanten gehört das Team von Mirko Poplawski in der neuen Spielzeit zum Kreis der Aufstiegskandidaten – so wie der SV Budberg II. Die beiden Teams treffen am ersten Spieltag (17. August, 15 Uhr) in Rheinberg aufeinander. Der Moerser Kreis-Fußballausschuss hat jetzt die sechs Spielpläne der A-Liga, B-Liga und der C-Ligen veröffentlicht.