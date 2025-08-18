Knallerspieltag in der Landesliga Nord

Was war das für ein 3. Spieltag. Viele spannende Begegnungen mit knappem Spielausgang und nur ein Heimsieg durch den SV Holz-Wahlschied. An der Tabellenspitze sind die SG Scheuern-Steinb./Dörsd., der FC Uchtelfangen und der SV Holz-Wahlschied derzeit das Maß der Dinge.
Aber auch in der Partie des VfL Primstal gegen die SG Oberkirchen/Grügelborn gab es reichlich Tore zu sehen. Innerhalb von vier Minuten, genauer gesagt, zwischen der 33. und 37. Minute, traf der Gast gleich dreimal ins Schwarze. Der Anschlusstreffer der Hausherren, unmittelbar vor dem Pausengang, erzielt durch Aaron Schuhmacher gab wieder Hoffnung für den VfL.
Die Einwechslung von Hendrik Schröder brachte nach der Halbzeit die Wende. Aber auch Etienne Alt sorgte im weiteren Spielverlauf für jede Menge Angriffswirbel beim VfL. Doch wer nach dem 3:3-Ausgleich gedacht hatte, das die Partie jetzt zu Gunsten des Gastgebers kippen würde, der sah sich getäuscht. Ibrahim Alhaji schoss die SG in der 79. Minute erneut in Führung. Ein Kopfballtor von Lars Pesch sorgte für eine Schlussphase, die an Spannung kaum zu überbieten war. Zwei Minuten vor Spielende spekulierten die Gäste auf Abseits, doch die Pfeife des Unparteiischen blieb stumm. Hendrik Schröder war es, der nach einem tollen Solo auch Gästekeeper Jannik Even umkurvte und zum 5:4-Endstand einschob.
Neun Tore fielen auch im Meisterschaftsspiel der SG Oberes Bliestal gegen den FC Uchtelfangen. Die Partie hätte, gemessen an den Torchancen, auch durchaus 7:7 oder 8:8 ausgehen können. Die SG Oberes Blies steckte in keiner Phase der Partie auf und zeigte ein tolle Moral. Am Ende hatte der FCU das bessere Ende auf seiner Seite. Fazit der Partie: Beide Abwehrreihen zeigten sich teilweise überfordert, doch die Offensivbemühungen der Teams sorgten für jede Menge Freude unter den Zuschauern.
In Wustweiler traf der Aufsteiger auf den Absteiger SG Scheuern-Steinb./Dörsdorf. Eines vorweg. Die Gäste präsentierten sich als echte Spitzenmannschaft. Trotzdem brachte SVW-Spieler Mathias Plein sein Team in der 22. Minute mit 1:0 in Führung. Den weiteren Spielverlauf kommentierte Engin Yalcin, der Spielertrainer des SVW so: "Nach dem 1:0 haben wir dem Gegner das Toreschießen zu leicht gemacht. Trotzdem haben wir uns nach dem 1:3 wieder aufgerafft und sogar den Ausgleich erzielt. Auch wenn wir am Ende knapp verloren haben, bin ich stolz auf mein Team. Wir konnten dem Gegner Paroli bieten, auch wenn unterm Strich der Sieg der Gäste in Ordnung geht."