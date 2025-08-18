Knallerspieltag in der Landesliga Nord

Was war das für ein 3. Spieltag. Viele spannende Begegnungen mit knappem Spielausgang und nur ein Heimsieg durch den SV Holz-Wahlschied. An der Tabellenspitze sind die SG Scheuern-Steinb./Dörsd., der FC Uchtelfangen und der SV Holz-Wahlschied derzeit das Maß der Dinge.

Aber auch in der Partie des VfL Primstal gegen die SG Oberkirchen/Grügelborn gab es reichlich Tore zu sehen. Innerhalb von vier Minuten, genauer gesagt, zwischen der 33. und 37. Minute, traf der Gast gleich dreimal ins Schwarze. Der Anschlusstreffer der Hausherren, unmittelbar vor dem Pausengang, erzielt durch Aaron Schuhmacher gab wieder Hoffnung für den VfL. Die Einwechslung von Hendrik Schröder brachte nach der Halbzeit die Wende. Aber auch Etienne Alt sorgte im weiteren Spielverlauf für jede Menge Angriffswirbel beim VfL. Doch wer nach dem 3:3-Ausgleich gedacht hatte, das die Partie jetzt zu Gunsten des Gastgebers kippen würde, der sah sich getäuscht. Ibrahim Alhaji schoss die SG in der 79. Minute erneut in Führung. Ein Kopfballtor von Lars Pesch sorgte für eine Schlussphase, die an Spannung kaum zu überbieten war. Zwei Minuten vor Spielende spekulierten die Gäste auf Abseits, doch die Pfeife des Unparteiischen blieb stumm. Hendrik Schröder war es, der nach einem tollen Solo auch Gästekeeper Jannik Even umkurvte und zum 5:4-Endstand einschob.