Knallerspiel zum Auftakt im Bezirkspokal

In einem vorgezogen Spiel der ersten Runde im Bezirkspokal trifft der TUS Eintracht Rulle am Donnerstagabend um 19.00 Uhr auf den Liga-Konkurrenten SV Viktoria Gmhütte. Beide Teams starten mit neuen Trainern in die Saison. Beim TUS Eintracht Rulle folgt Benjamin Hettwer auf das Ruller Urgestein Michael Wöstmann. Bei den Gästen aus Georgsmarinehütte haben Lars Schmedes gemeinsam mit dem spielenden Co-Trainer Marcel Ruschmeier von Tobias Michels übernommen.