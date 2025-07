Knallerspiel in Kloster Oesede

Im Bezirkspokal-Wettbewerb um den Krombacher-Cup wurde die erste Runde ausgelost. Sie wird noch in den Sommerferien ausgespielt und findet am Wochenende 25. bis 27. Juli 2025 statt.

Es wurde sehr interessante Begegnungen mit den teilnehmenden Vereinen aus der Osnabrücker Region ausgelost. Der Kreispokalsieger VFL Kloster Oesede, mit seinem neuen Trainer Nico Fehlhauer, erwartet den Landesliga-Aufsteiger VFR Voxtrup zum Topspiel an der Waldbühne. Der souveräne Bezirksliga-Aufsteiger 1. FCR 09 Bramsche, mit seinem neuen Trainerteam Marc Filip und Co-Trainer Karl-Heinz Blaschke, muß beim Absteiger aus der Landesliga SSC Dodesheide antreten. Bezirksliga Aufsteiger SV Alfhausen trifft auf den Landesligisten SV Holdorf. Mit der Empfehlung eines Durchmarsches von der 1. Kreisklasse bis in die Bezirksliga trifft der TSV Riemsloh beim SC Melle 03 an. Der SV TuS Eintracht Rulle trifft auf den Liga-Konkurrenten SV Viktoria Gmhütte und der SV Bad Laer muss sich ebenfalls mit einem Liga-Konkurrenten messen. Er spielt gegen den Landesliga-Absteiger SV Viktoria Gesmold. Ein weiteres Bezirksliga-Duell findet zwischen dem SF Lechtingen und dem SV Quitt Ankum statt.

Alle ausgelosten Paarungen der ersten Runde im Gesamtüberblick: