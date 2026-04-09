“Knallerspiel“ im Keller: »Punkte aus Straßkirchen entführen«

Im Hinspiel hatte die DJK um Kapitän und Leitwolf Maximilian Drechsler (re.) die Nase vorn. – Foto: Alexander Ferazin

In der Kreisklasse Passau/Freyung spitzt sich die Lage am 21. Spieltag dramatisch zu: Die DJK Straßkirchen empfängt den FC Büchlberg zum richtungsweisenden Kellerduell. Während die Gastgeber mit 25 Punkten auf Rang 11 stehen und den Vorsprung auf die Relegationsplätze wahren wollen, schöpft Büchlberg (19 Punkte) nach dem jüngsten Erfolg gegen Schönbrunn neue Hoffnung. Das Hinspiel endete mit einem 3:1-Erfolg für Straßkirchen, doch die Vorzeichen haben sich durch Büchlbergs Formanstieg etwas geändert.

Nach der knappen 3:4-Niederlage gegen Tiefenbach herrscht bei der DJK Straßkirchen Druck. Trainer Andreas Heindl blickt kritisch zurück: „Mit einem Punktgewinn am vergangenen Montag hätten wir uns in eine komfortable Position gegen den Abstiegskampf bringen können. Leider hat das wegen einer schlechten Mannschaftsleistung und zu vielen individuellen Fehlern nicht funktioniert.“ Nun fordert er volle Konzentration gegen den Tabellennachbarn: „Mit dem Spiel gegen Büchlberg wartet das nächste Knallerspiel gegen eine formstarke Mannschaft auf uns, was extrem richtungsweisend gegen den Abstiegskampf ist. Uns erwartet ein aggressiver, kampfstarker Gegner, der mit Sicherheit alles daran setzt, die Punkte aus Straßkirchen zu entführen.“ Personell gibt es noch „2, 3 Fragezeichen“, Heindl ist jedoch zuversichtlich, dass alle an Bord sein werden.

Büchlberg: Mit Euphorie gegen den Auswärtsfluch

Die Gäste kommen mit breiter Brust nach dem 4:1-Sieg über Schönbrunn. Trainer Jürgen Faschingbauer analysiert den jüngsten Erfolg sachlich: „In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann mehr oder weniger belohnt dafür, dass wir nicht aufgegeben haben, weitergekämpft haben, gespielt haben und dann auch verdient den Sieg eingefahren haben.“

Trotz des Tabellenplatzes sieht er sein Team bereit für die Herausforderung in Straßkirchen: „Es ist ganz wichtig, dass wir hinten in der Abwehr bzw. defensiv als Mannschaft generell gut stehen und auch bei Standards nichts zulassen.“ Faschingbauer warnt besonders vor Straßkirchens Torjäger Maximilian Drechsler, sieht aber auch die eigene Stärke: „Nach vorne hat man es ja gesehen, dass wir Tore machen können, dass wir zwar nicht den Goalgetter haben, aber einfach in der Breite die Leute haben, die ein Tor machen können. Natürlich fahren wir nach Straßkirchen, damit wir da einen Dreier holen und dass wir dann wieder an die Nicht-Abstiegsplätze rankommen und wir wenigstens wieder Boden gut machen können.“ Besonders die interne Geschlossenheit hebt er hervor: „Was für mich wichtig ist, ist, dass die Stimmung in der Mannschaft trotz des Tabellenplatzes brutal gut ist. Es gibt keine Reibereien oder sonstiges. Es wird nicht dagegengearbeitet, auch von Seiten der Vorstandschaft oder so, weil du da hinten drin hängst.“



