 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Knaller zum Saisonauftakt in der Schröder-Liga

Absteiger Eppelborn empfängt den SV Rot-Weiß Hasborn

von Geoerg Müller · Heute, 19:27 Uhr · 0 Leser
Der SV Hasborn muss zum Saisonstart auf den Kunstrasenplatz nach Eppelborn.
Der SV Hasborn muss zum Saisonstart auf den Kunstrasenplatz nach Eppelborn. – Foto: Oliver Altmaier

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Schröder-Liga Saar

Der vorläufige Spielplan der Schröder-Liga in der Saison 2026/27 ist online. Allerdings müssen noch die genauen Spieltermine festgelegt werden.

Das Auftaktspiel, das inzwischen zu einem festen Bestandteil der Saisoneröffnung in der höchsten saarländischen Klasse geworden ist, findet am Freitag, 24. Juli in Eppelborn statt. Der Oberliga-Absteiger empfängt dann zum Start den Nordsaarkonkurrenten aus Hasborn.

Die drei Aufsteiger dürfen am ersten Wochenende allesamt zu Hause in die neue Umgebung starten. Der Meister der Verbandsliga-Südwest aus Geislautern bekommt es mit den Sportfreunden Köllerbach zu tun. Und der Nordost-Titeträger aus Freisen empfängt den FC Rastpfuhl.

Der FV Bischmisheim, der als Letzter über die Relegation in die Saarlandliga aufgestiegen ist, hat mit dem Vorjahresvierten aus Herrensohr gleich einen echten Prüfstein vor der Nase.

Die weiteren fünf Paarungen am 1. Spieltag lauten:

FSV Jägersburg - FV Schwalbach

DJK Ballweiler-Wecklingen - 1. FC Saarbrücken II

SG Marpingen-Urexweiler - FC Palatia Limbach

SV Merchweiler - SC Reisbach

Spvgg. Quierschied - SC Halberg Brebach



Es geht dann direkt Mittwochabends weiter mit Spieltag Zwei, bei dem die Begegnungen auf dem Saarbrücker Sportfeld und in Hasborn herausstechen:

Spieltag 2 am Mittwoch, 29. Juli

1. FC Saarbrücken II - Spvgg Quierschied

SV Hasborn - FSV Jägersburg

SC Halberg Brebach - FC Freisen

FC Raspfuhl - SV Merchweiler

SC Reisbach - SG Marpingen-Urexweiler

FC Limbach - FV Eppelborn

FV Schwalbach - FV Bischmisheim

TuS Herrensohr - SV Geislautern

SF Köllerbach - DJK Ballweiler-Wecklingen



Am 01./02.08., wenn es in allen anderen Ligen losgeht steht dann schon der 3. Spieltag an, bei dem der Ostkracher in Jägersburg und das Heimspiel des Aufsteigers aus Freisen gegen die Reserve des 1. FC Saarbrücken herausragen:

Spieltag 3 am 1. und 2. August 2026:

FSV Jägersburg - FC Limbach

FC Freisen - 1. FC Saarbrücken II

FV Eppelborn - SC Reisbach

FV Bischmisheim - SV Hasborn

SG Marpingen-Urexweiler - FC Rastpfuhl

SV Merchweiler - SC Brebach

Spvgg. Quierschied - SF Köllerbach

TuS Herrensohr - FV Schwalbach

SV Geislautern - DJK Ballweiler-Wecklingen