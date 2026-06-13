Knaller zum Saisonauftakt in der Schröder-Liga Absteiger Eppelborn empfängt den SV Rot-Weiß Hasborn von Geoerg Müller · Heute, 19:27 Uhr · 0 Leser

Der SV Hasborn muss zum Saisonstart auf den Kunstrasenplatz nach Eppelborn. – Foto: Oliver Altmaier

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Der vorläufige Spielplan der Schröder-Liga in der Saison 2026/27 ist online. Allerdings müssen noch die genauen Spieltermine festgelegt werden. Das Auftaktspiel, das inzwischen zu einem festen Bestandteil der Saisoneröffnung in der höchsten saarländischen Klasse geworden ist, findet am Freitag, 24. Juli in Eppelborn statt. Der Oberliga-Absteiger empfängt dann zum Start den Nordsaarkonkurrenten aus Hasborn.

Die drei Aufsteiger dürfen am ersten Wochenende allesamt zu Hause in die neue Umgebung starten. Der Meister der Verbandsliga-Südwest aus Geislautern bekommt es mit den Sportfreunden Köllerbach zu tun. Und der Nordost-Titeträger aus Freisen empfängt den FC Rastpfuhl. Der FV Bischmisheim, der als Letzter über die Relegation in die Saarlandliga aufgestiegen ist, hat mit dem Vorjahresvierten aus Herrensohr gleich einen echten Prüfstein vor der Nase.