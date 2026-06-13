Knaller zum Saisonauftakt in der Schröder-Liga

Der vorläufige Spielplan der Schröder-Liga in der Saison 2026/27 ist online. Allerdings müssen noch die genauen Spieltermine festgelegt werden.
Das Auftaktspiel, das inzwischen zu einem festen Bestandteil der Saisoneröffnung in der höchsten saarländischen Klasse geworden ist, findet am Freitag, 24. Juli in Eppelborn statt. Der Oberliga-Absteiger empfängt dann zum Start den Nordsaarkonkurrenten aus Hasborn.
Die drei Aufsteiger dürfen am ersten Wochenende allesamt zu Hause in die neue Umgebung starten. Der Meister der Verbandsliga-Südwest aus Geislautern bekommt es mit den Sportfreunden Köllerbach zu tun. Und der Nordost-Titeträger aus Freisen empfängt den FC Rastpfuhl.
Der FV Bischmisheim, der als Letzter über die Relegation in die Saarlandliga aufgestiegen ist, hat mit dem Vorjahresvierten aus Herrensohr gleich einen echten Prüfstein vor der Nase.
FSV Jägersburg - FV Schwalbach
DJK Ballweiler-Wecklingen - 1. FC Saarbrücken II
SG Marpingen-Urexweiler - FC Palatia Limbach
SV Merchweiler - SC Reisbach
Spvgg. Quierschied - SC Halberg Brebach
Es geht dann direkt Mittwochabends weiter mit Spieltag Zwei, bei dem die Begegnungen auf dem Saarbrücker Sportfeld und in Hasborn herausstechen:
1. FC Saarbrücken II - Spvgg Quierschied
SV Hasborn - FSV Jägersburg
SC Halberg Brebach - FC Freisen
FC Raspfuhl - SV Merchweiler
SC Reisbach - SG Marpingen-Urexweiler
FC Limbach - FV Eppelborn
FV Schwalbach - FV Bischmisheim
TuS Herrensohr - SV Geislautern
SF Köllerbach - DJK Ballweiler-Wecklingen
Am 01./02.08., wenn es in allen anderen Ligen losgeht steht dann schon der 3. Spieltag an, bei dem der Ostkracher in Jägersburg und das Heimspiel des Aufsteigers aus Freisen gegen die Reserve des 1. FC Saarbrücken herausragen:
FSV Jägersburg - FC Limbach
FC Freisen - 1. FC Saarbrücken II
FV Eppelborn - SC Reisbach
FV Bischmisheim - SV Hasborn
SG Marpingen-Urexweiler - FC Rastpfuhl
SV Merchweiler - SC Brebach
Spvgg. Quierschied - SF Köllerbach
TuS Herrensohr - FV Schwalbach
SV Geislautern - DJK Ballweiler-Wecklingen