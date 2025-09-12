"Knaller" Trabitz contra Grafenwöhr das Highlight der Runde 8

Eine Partie der Runde 8 der Kreisliga Nord ragt ein wenig heraus, weniger weil sie den Spieltag am Freitagabend quasi einläutet, sondern weil sie den Fans ein mit Spannung erwartetes Topduell bietet. Dabei kreuzt um 18.15 Uhr der aktuelle Ligaprimus SpVgg Trabitz (1./19) mit dem Rangdritten SV Grafenwöhr (3./15) auf dem Sportplatz an der Troglauer Strasse die Klingen und hat dabei auf der Agenda, den Nimbus des Ungeschlagenseins weiter zu verteidigen. Die Bafra-Crew hingegen muss nach bereits zwei Einbußen in den ersten sieben Partien unbedingt - am besten dreifach - punkten, um bei den eigenen Ambitionen nicht den nächsten Rückschlag einzustecken. Einen Punktverlust des Tabellenersten würde wohl auch der SV 08 Auerbach (2./16) begrüßen, wenngleich er seine knifflige Hausaufgabe gegen den ASV Haidenaab (6./11) erst lösen muss, um davon zu profitieren.

"Bei der verdienten Niederlage gegen Auerbach am letzten Wochenende hat uns die Rote Karte das Genick gebrochen. Dass es bei 11 gegen 11 ein anderes Spiel geworden wäre, da war ich mir mit meinem Auerbacher Kollegen einig. Das Spiel ist abgehakt, der Fokus ist auf Trabitz gerichtet, wo wir ein heißes Match erwarten. Für viele Spieler hüben wie drüben ist das sicherlich auch deshalb ein besonderes Match, weil sie vor einiger Zeit noch zusammen in der Grafenwöhrer Mannschaft gespielt haben. Es steht einiges auf dem Spiel, Trabitz könnte sich bei einem Sieg absetzen, wir wären im Erfolgsfall dran. Wir sind auf jeden Fall gewappnet, wir hoffen auf ein faires Spiel vor vielen Zuschauern. Wer nun Favorit ist, wer der Underdog ist mir persönlich egal, da treffen zwei gute Kreisligamannschaften aufeinander, wir werden dabei unser Bestes geben. Bis auf den urlaubenden Alex Dobmann und den gesperrten Romario Markovic sind wir komplett, schaun mer mal, wie es wird. Abschliessend möchte auf diesem Wege meinem Trainerkollegen Hakan Boztepe alles Gute wünschen für die Zukunft", so Gästetrainer Bobby Bafra.

"Unter Flutlicht empfängt unsere Mannschaft als aktueller Tabellenführer der Kreisliga Nord die SV Grafenwöhr. Die Gäste haben sich in den vergangenen Wochen in der oberen Tabellenregion etabliert. Wir erwarten daher ein interessantes Derby, das hoffentlich zahlreiche Zuschauer auf unser Sportgelände lockt. Unsere Mannschaft hat in den vergangenen Wochen konstant gute Leistungen gezeigt und erneut spürbare Fortschritte gemacht. Nach sieben Spielen weiterhin ungeschlagen, soll die Siegesserie ausgebaut und die Tabellenführung verteidigt werden. Alles ist angerichtet für ein spannendes und faires Spiel, das den Zuschauern attraktiven Fußball verspricht", sagt Thomas Baier, Coach des Spitzenreiters.

Nicht nur, dass der Tabellenführer auf den Rangdritten trifft, sondern auch die Tatsache, dass in den Reihen der Trabitzer mehrere Akteure stehen, die das Trikot der Garnisonsstädter schon getragen haben - was übrigens auch auf Trainer Thomas Baier zutrifft - lassen dieses Match zu einem besonderen Duell werden. Dabei könnte die Brust der Hausherren nach einem mehr als beeindruckenden Start in neuer Umgebung nicht breiter sein vor dem Spitzenspiel, in dem der Ligaprimus selbstredend in der Spur bleiben und damit einen direkten Mitkonkurrenten noch ein wenig mehr distanzieren möchte. Dass die Gäste allerdings den Heimnimbus des Primus zerstören und damit an ihn heranrücken wollen, versteht sich von selbst. Qualität hierfür ist vorhanden.

Unabhängig davon, mit welcher Mannschaft der Gast aufläuft, stehen die Zeichen bei der Grenzlandelf auf Sieg, wie Spielercoach Peter Rackl unterstreicht: "Nach der bitteren Niederlage in Vorbach haben wir in der Trainingswoche bei optimaler Beteiligung richtig gut gearbeitet. Wir wollen gegen Rothenstadt - unabhängig von deren vereinsinternen Themen - zuhause weiterhin alles geben und über den Teamgeist einen dreifachen Punktgewinn erzielen, um weiterhin Distanz zu den hinteren Rängen zu haben. Die Personalsituation ist nach dem Platzverweis und einigen angeschlagenen Spielern wieder angespannter".

Mit dem Gast reist aufgrund der Geschehnisse und Turbulenzen in dieser Woche ein Team an die Landesgrenze, das wohl - mehrere Spieler haben nach dem Rücktritt von Hakan Boztepe den Verein verlassen - völlig neuformiert antritt und deren Leistungsfähigkeit deshalb nicht eingeschätzt werden kann. Manuel Funk (29) und Bruder Alexander Funk (32) werden ab sofort beim VfB als Trainerduo fungieren, wie der Verein am Mittwoch in FuPa bekanntgab. "Ja, wir haben jetzt eine geringere Anzahl an Spielern zur Verfügung. Jetzt heißt es, so schnell wie möglich eine funktionierende Einheit zu werden. Zudem bin ich zuversichtlich, dass der Verein die neue Situation mit all seinen Mitgliedern hinbekommen wird", gibt sich Manuel Funk im Gespräch mit FuPa optimistisch und gibt gleichzeitig ein deutliches Signal dafür, dass man beim VfB nicht den Kopf in den Sand steckt.

Nach drei siegreichen Partien in Folge endete die Serie der Grenzlandelf nun in Vorbach, ein Platzverweis kurz nach dem Seitenwechsel war ein Knackpunkt, um am Ende nichts mitnehmen zu können. Das Spiel ist abgehakt, der Blick geht nach vorne, das Heimspiel soll unter allen Umständen erfolgreich gestaltet werden.

Zwei nicht minder interessante Matches finden am Sonntag in Eschenbach und Kirchenthumbach statt. Die abstiegsgefährdeten Rußweiherstädter (13./5) empfangen zum Derby den FC aus dem nahen Tremmersdorf (9./7) und hoffen gegen einen sich im Aufwind befindlichen Gast auf die Unterstützung durch die Glücksgöttin "Fortuna", so wie auf die Eigentümlichkeiten von derartigen Auseinandersetzungen gegen Nachbarrivalen. Ein paar Kilometer weiter, in "Dumba", stehen der Gastgeber (12./6) und seine Gäste aus Kohlberg (14./2) vor einem richtungsweisenden Kellermatch, bei dem eminent wichtiges Punktegut im Daseinskampf vergeben wird. Hüben (SCK) will man ins gesicherte Mittelfeld vorstossen, drüben (SVK) will man endlich den ersten Dreier, um damit Kontakt aufzunehmen zum rettenden Ufer.

Das 2:2 in Haidenaab konnte die Steinwaldelf nur bedingt zufriedenstellen, hätte man doch nach der Führung bei Großchancen eine Vorentscheidung herbeiführen können. Gegen den Gast aus Kulmain soll, ja muss nun der volle Ertrag eingefahren werden, um den Kontakt zu den ganz vorderen Plätzen zu halten. Dabei gilt es, vor der "Kiste" wieder wie gewohnt kaltschnäuzig zu sein. Aus den Spielen gegen "Dumba" und Eschenbach nur einen Punkt geholt, das war für den SVK in der aktuellen Situation einfach zu wenig, auch wenn von vorneherein klar war, dass der Einbau vieler jungen Spieler Zeit braucht. In den Steinwald reist die Drechsler-Crew nun als Außenseiter, ist sich der Schwere der Aufgabe bewußt, wird aber alles dafür geben, zumindest einen Punkt ins Heimgepäck schnüren zu können.

"Auerbach wohl eine der Top 3-Mannschaften der Liga, mit einer schnellen und sehr gefährlichen Offensive, die wir in Schach halten müssen. Wir haben leider in dieser Woche auch noch Urlauber, die uns fehlen, aber das lässt sich nicht vermeiden bei privaten Hobbykickern, denen man den Anspruch auf Freizeit zugestehen muss. Ab nächster Woche entspannt sich dann die Lage endlich, dann können wir auf fast den gesamten Kader zurückgreifen. Dieses Wochenende müssen wir deshalb wieder auf A-Jugendliche bauen, dann haben wir für Sonntag zwei Alternativen mehr. Wir fahren dahin, ohne dass der Druck auf unserer Seite liegt, wenn wir was mitnehmen könnten, wäre es sehr sehr schön. Sollten wir nichts ernten, geht die Welt nicht unter, wir wussten, dass uns sechs schwere Wochen bevor stehen mit den ganzen Topspielen gegen schwere Gegner binnen kürzester Zeit. Schaun mer mal, ob wir einem der Großen ein Bein stellen können, wenn nicht, dann gilt es schleunigst zu punkten, wenn das knifflige Auftaktprogramm hinter uns liegt. Ich bin optimistisch, dass wir uns in der Tabellenregion halten können, in der wir momentan stehen", so Gästetrainer Michael Kaufmann.

"Mit Haidenaab erwartet uns ein offensivstarker Gegner, der uns alles abverlangen wird. Wir sind gezwungen, die gleiche konzentrierte Leistung abzurufen, wie am vergangenen Sonntag. Mit Fleiß und Leidenschaft werden wir ein gutes Spiel abliefern und hoffentlich dabei auch etwas Zählbares einfahren", sagt SVA-Coach Daniel Maier.

Nächstes Topspiel für beide Mannschaften nacheinander, wobei die Hausherren nach der letzten Heimniederlage gegen Rothenstadt vor den eigenen Fans sicherlich auch ein wenig Wiedergutmachung betreiben wollen. In erster Linie geht es der Maier-Elf jedoch darum, am Primus Trabitz dranzubleiben, wohlwissend, dass man auf einen gefährlichen Spielpartner trifft. Die Gäste aus Oberfranken reisen mit immer noch ausgedünntem Kader in den Landkreis Amberg-Sulzbach, sehen sich in der Außenseiterrolle und wollen das Beste daraus machen.

"Mit Kulmain erwartet uns eine körperliche und spielerisch sehr starke Mannschaft, deren Tabellenplatz aktuell über ihr eigentliches Leistungsvermögen etwas hinweg täuscht. Wir wollen wieder zweikampfstark und konsequent in der Defensive auftreten, strukturiert im Spielaufbau bleiben, gleichzeitig aber mutig nach vorne agieren und uns immer wieder Torchancen kreieren. Wir erwarten ein intensives und hart umkämpftes Spiel mit dem hoffentlich besseren Ende für uns. Außerdem wollen wir unsere Serie weiter ausbauen, da wir Zuhause noch ungeschlagen sind", sagt Benny Scheidler, Spielertrainer der Steinwaldelf.

"Nach zuletzt nur spärlichem Ertrag haben wir etwas gutzumachen, auch wenn unsere kommenden Gegner nicht schlechter, sondern massiv besser werden. Wir haben uns nun in die Bredouille gebracht, deshalb müssen gegen Erbendorf und Haidenaab Punkte her. Personell wird sich kaum etwas ändern, es kommen welche zurück, andere fahren erst in Urlaub. Sei es wie es will, wir dürfen in Erbendorf nicht leer ausgehen, das ist das erklärte Ziel", so Gästetrainer Oliver Drechsler.

Nach zwei hohen Niederlagen nacheinander tat der Punktgewinn in Kulmain dem Selbstbewußtsein des SCE natürlich gut. Nun wartet im Derby mit dem Gast aus dem nahen Tremmersdorf eine hohe Hürde, befindet sich dieser doch nach dem Trainerwechsel merklich im Aufwind. Da Nachbarduelle aber wie bekannt eine eigene Dynamik entwickeln, also eigene Gesetze herrschen, sieht man sich bei der Dal-Elf nicht chancenlos, wohlwissend, dass vieles passen muss, um zu punkten. Auf die Gäste wartet das zweite Derby in Folge. Den durch das 5:0 gegen "Dumba" erzeugten Schwung will man mit in die Rogers Arena nehmen, in der Spur und damit im "Aufzug nach oben" bleiben. "Uns steht ein Derby bevor. Wir erhoffen uns viele Zuschauer und dass wir unsere bestmögliche Leistung abrufen können. Dann bleiben die Punkte zu Hause. Bis auf einen Urlauber ist der Kader komplett", so das kurze Statement von SCE-Übungsleiter Mo Dal. "Im Lager des FCT freut man sich nach der gelungenen Generalprobe gegen Kirchenthumbach nun auf das nächste Nachbarschaftsderby. Allen Beteiligten ist jedoch bewusst, dass man am Sonntag in Eschenbach auf einen Gegner trifft, der dem FCT alles abverlangen wird. Da sich in Tremmersdorf aber durch den gelungenen Einstand von Robert Schäffler wieder Optimismus ausbreitet, ist man gewillt, alles dafür zu geben, um mit einem Dreier aus Eschenbach zurückzukehren . Die Personalsituation bleibt jedoch weiter angespannt, da die neuerlichen Rückschläge bei Sven Kopp - er laboriert an einer Zerrung - und Simon Seitz - wegen einer Gehirnerschütterung - einen Einsatz unmöglich machen. Dafür steht Abwehrchef Leon Dippel ab sofort wieder zur Verfügung. Ob wie letzte Woche auch wieder ein Kurzeinsatz von Mittelfeldstratege und Kapitän Michael Diepold möglich ist, wird Physio Matthias Argauer im Laufe der Woche entscheiden", so FCT-Vorstand Wolfgang Seitz zu FuPa.

Ein "Sechs-Punkte-Spiel" wartet auf beide Mannschaften in diesem Kellerduell. Während die Heimelf an überzeugende erste 30 Minuten in Tremmersdorf anknüpfen möchte, hofft der Gast, die zuletzt gezeigten Eigenschaften, wie Einsatzwillen und Leidenschaft wieder auf den Platz zu bringen, dabei aber die sich bietenden Chancen besser zu verwerten. Geschenke werden sicherlich nicht verteilt werden, man darf einen Kampf um jeden Zentimeter des grünen Geläufs in der "Dumba-Arena" erwarten, geht es doch daseinswichtiges Punktegut. "Nach der bitteren Niederlage in Tremmersdorf werden wir gegen Kohlberg ein anderes Gesicht zeigen müssen. Wir haben das Spiel analysiert und aufgearbeitet, jetzt heißt es wieder, den Blick nach vorne zu richten. Kohlberg steht aktuell auf dem letzten Tabellenplatz, doch uns ist bewusst, dass dieses Spiel alles andere als einfach werden wird. Ich gehe davon aus, dass Kohlberg sehr defensiv agieren wird und mit Kontern versucht, uns das Leben schwer zu machen. Unser Ziel ist klar die drei Punkte in Dumba zu behalten. Leider müssen wir diese Woche erneut auf mehrere Stammspieler verzichten", erklärt SCK-Trainer Andreas Freiberger. "Am kommenden Wochenende wartet mit dem SC Kirchenthumbach eine anspruchsvolle Aufgabe auf uns. Wir stellen uns auf eine intensive und umkämpfte Partie ein, in der es auf eine geschlossene Mannschaftsleistung, vollen Einsatz und Disziplin ankommen wird. Nach der unglücklichen Niederlage im letzten Spiel ist das Team hochmotiviert, eine Reaktion zu zeigen und diesmal etwas Zählbares mitzunehmen. Wir sind bereit, alles auf dem Platz zu lassen, um gemeinsam erfolgreich zu sein", gibt sich Gästetrainer Lukas Emmerich optimistisch.