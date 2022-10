Bezirksligaabsteiger SpVgg Schirmitz (in Blau) kann sich mit einem Erfolg im Topduell gegen den FC Vorbach die alleinige Tabellenführung sichern. – Foto: Creativ-Action.de

Knaller Schirmitz gegen Vorbach im Fokus Die beiden die Tabelle der Kreisliga Nord anführenden Teams messen am Sonntag Nachmittag die Kräfte.

Es ist angerichtet, mehr Spitzenspiel geht nicht: Acht Dreier, ein Remis und nur zwei Niederlagen ist die bisherige beeindruckende Bilanz des Spitzenduos der Kreisliga Nord, nicht umsonst führen der FC Vorbach und die SpVgg Schirmitz punktgleich mit 25 Zählern die Tabelle an. Nun kommt es am vorletzten Vorrundenspieltag auf dem Schirmitzer Naabsportplatz zum direkten Aufeinandertreffen der beiden im Gleichschritt vorausmarschierenden Teams. Da ist eine knisternde Spannung direkt hörbar, eine "enge Kiste" darf erwartet werden, in der die Tagesform eine mitentscheidende Rolle spielen wird. Schauen wir noch auf die Mannschaften, die das untere Ende der Tabelle zieren: Wohl allesamt zuhause antretend, werden sich der VfB Mantel (14./4 - gegen die DJK Weiden), als auch der SV Plößberg (13./6 - gegen die Erbendorfer Steinwaldelf) und schließlich "Schleudersitzinhaber" ASV Haidenaab (12./8 - gegen zuletzt bärenstark auftrumpfende Dießfurter) schon gewaltig strecken müssen, um existenziell ungemein wichtiges Punktegut einfahren zu können.

Nach dem 1:3 zuhause gegen die SpVgg Schirmitz, der Bezirksligaabsteiger gewann am Ende verdient, darf die Eisenhut-Elf zum zweiten Mal in Folge auf eigenem Terrain antreten. Der Gast von der Landesgrenze zu Tschechien kommt dabei mit der Empfehlung eines 3:2-Sieges in Erbendorf, dem ersten Dreier in der Fremde. Der dürfte dem Mitaufsteiger natürlich Selbstbewußtsein eingehaucht haben, eine schwierige Hausaufgabe wartet also auf die Jungs um Kapitän Fabian Mark. Auf dem Spiel steht für die Reuther eine Art Befreiungsschlag, denn mit einem Dreier würde man nicht nur den Gegner überholen, sondern den Keil zur Abstiegszone dicker werden lassen. Ein Grund, um alles nur Mögliche rauszuhauen. Nach dem Auswärtsdreier im Erbendorfer "Kreinzl" reist die Grenzlandelf erneut in den Landkreis Tirschenreuth, muss man doch beim TSV Reuth Farbe bekennen. "Unser Gastgeber besitzt eine gut eingespielte Mannschaft. So werden wir an die Leistungen der letzten Wochen schon anknüpfen müssen, um etwas mitzunehmen. Ich erwarte von meiner Truppe die gleiche Einstellung und Laufbereitschaft wie zuletzt, schaffen wir das, haben wir eine Chance auf Erfolg. Taktisch werden wir wohl etwas verändern", sagt TSV-Coach Bernd Häuber vor der fast 60 Kilometer langen Fahrt zum Mitaufsteiger.

"Am Ende war es in Reuth ein verdienter Sieg meiner Truppe. Abgezockt und clever haben wir die Tore zum richtigen Zeitpunkt erzielt und unsere beeindruckende Serie mit sieben Siegen in sieben Spielen fortgesetzt", so SpVgg-Coach Turan Bafra im Rückblick. Nun wartet auf die Seinen ein Spitzenspiel: "Wir treffen mit dem FC Vorbach auf eine Mannschaft, die genauso einen Lauf hat wie wir, auch sie haben die letzten sieben Spiele allesamt gewonnen. Unser punktgleicher Gegner ist bekannt für seine aggressive Spielweise und ein gutes Umschaltspiel, zudem verfügt der FC über eine sehr gefährliche Offensive. Wir sind also gewarnt, aber auch vorbereitet. Wir freuen uns auf das Spitzenspiel, in dem Kleinigkeiten entscheidend sein werden. Den einen kleinen Vorteil, weil wir ein Heimspiel haben, wollen wir nutzen und auch dass im personellen Bereich erstmals alle Mann an Bord sein werden, ist natürlich positiv. Schauen wir mal, welche Mannschaft am Ende das bessere Ende für sich hat", so der Trainer des Gastgebers. Alle Mann an Bord, davon träumt Vorbachs Trainer ausgerechnet vor dem Tophit in Schirmitz: "Am Dienstagstraining konnten sieben Spieler wegen Verletzung oder Erkrankung nicht teilnehmen. Es bleibt abzuwarten, wer bis zum Spieltag wieder in den Kader rückt, die Voraussetzungen für uns könnten also besser sein. Es bleibt aber dabei: Wir spielen und punkten aktuell deutlich über den kühnsten Erwartungen, daher können wir ohne Druck nach Schirmitz fahren. Trotz aller aktuellen Probleme, ich freue mich einfach auf das Topspiel", so Michael Kaufmann am gestrigen Mittwoch.

Vor allem in Halbzeit 1 hat der ASV dem Tabellenführer aus Vorbach im Derby glänzend Paroli geboten. Wer weiß, wie sich die Partie entwickelt hätte, wäre das Spielgerät nach einer halben Stunde ins Netz und nicht nur an den Pfosten des FC-Tores geflogen. Am Ende zogen die Schinner-Schützlinge mit 1:2 den Kürzeren, ein weiteres Mal hatte man sich gut verkauft, ohne damit aber Zählbares einzustreifen. Gegen die in den letzten sechs Partien fünf Mal siegreichen Gäste aus Dießfurt ist die Aufgabe nun nicht minder schwer. Bevor man danach zwei Mal in Folge auf Reisen geht, soll, ja muss endlich der zweite Heimsieg her, um nicht auf einem Abstiegsplatz in die Rückrunde zu gehen. Hierzu muss gegen den auswärts schon drei Mal erfolgreichen Gast aber vieles passen. Der FC hat sich mit einer beeindruckenden Serie - die letzte Niederlage datiert vom 21. August - bis auf Rang 4 vorgearbeitet. Coach Wolfgang Stier weiß, wie sie fortgesetzt werden kann. "Wir müssen uns von Woche zu Woche diese Ergebnisse immer wieder mit viel Einsatz und Wille erarbeiten und versuchen, weiter so fokussiert in jedes Spiel zu gehen. Das gewonnene Selbstvertrauen tut der Mannschaft gut und das spiegelt sich momentan in den Ergebnissen wieder. Gegen Haidenaab bedarf es gegenüber dem letzten Spiel gegen Mantel einer Steigerung. Haidenaab hat in den letzten beiden Spielen gezeigt, das man mit den oberen Mannschaften auf Augenhöhe mithalten kann und hat nur jeweils knapp den Kürzeren gezogen. Wir treffen also auf eine spielstarke Mannschaft, die zuhause schwer zu bespielen sind. Der Tabellenstand darf hier für uns kein Maßstab sein, hier wären wir falsch beraten, würden wir den ASV unterschätzen. Wir müssen deshalb hochkonzentriert ins Spiel gehen. Verletzungsbedingt wird Brüderer fehlen und bei einigen angeschlagenen Spielern entscheidet sich der Einsatz erst kurzfristig. Unser Ziel ist es, den Punktabstand auf unseren Gastgeber zu halten."

Bereits nach einer halben Stunde war für den VfB in Dießfurt klar, dass auch im elften Saisonspiel kein Dreier drin sein würde. Obwohl man nach dem Seitenwechsel besser ins Spiel kam, stand am Ende ein ernüchterndes 0:5 auf der Anzeigetafel. Nun heißt es, einen erneuten Anlauf zu nehmen, endlich den Bock umzustossen. Ziel muss es sein, bei Rückrundenstart nicht schon abgeschlagen am Tabellenende zu liegen, das rettende Ufer sollte nicht zu weit entfernt liegen. Der Gast nun aus dem nahen Weiden hat auswärts bislang nur fünf Zähler geholt, scheint also in der Fremde anfällig. Das sollte der Siegert-Truppe zusätzliche Motivation verleihen auf dem Weg zum ersten Erfolgserlebnis. Nach dem doch unbefriedigenden Remis auf eigenem Terrain gegen Kirchenthumbach peilt die Elf vom Flutkanal beim noch sieglosen Tabellenletzten den fünften Saisonsieg an. Hierzu fordert Stefan Krebs auf jeden Fall mehr Leidenschaft und Siegeswille, als die Seinen gegen "Dumba" auf den Platz gebracht haben. Vom Tabellenstand lässt sich der Coach nicht täuschen: "In Mantel werden wir unseren Gastgeber keinesfalls unterschätzen, denn nichts anderes als ein Dreier steht auf unserem Plan", so der DJK-Chefanweiser.

Nicht "Fisch" und nicht "Fleisch" war der Punktgewinn des SC am letzten Wochenende bei der DJK aus Weiden. In der aktuellen Situation wäre ein Dreier natürlich goldwert gewesen, "immerhin nicht verloren", wird man in "Dumba" sagen. Dabei wäre ein Erfolgserlebnis bei nur zwei Punkten Vorsprung zum Relegationsplatz unbedingt vonnöten, der letzte Sieg ist lange her, am 20. August gewann die Klempau-Elf in Reuth mit 3:1. Ob der SC nun gegen den kommenden Gast aus Kulmain den Knoten zum Platzen bringt, ist fraglich. Denn die Gäste verfügen über die stärkste Abwehr mit nur neun Gegentreffern und sind bekannt dafür, dass ihnen "vorne" meist ein entscheidender Nadelstich genügt, um den vollen Ertrag mitzunehmen. Eine Herausforderung also, der sich der SC nur mit höchstmöglichem Einsatzwillen und voller Konzentration stellen muss, um endlich den zweiten Heimsieg einzufahren. Trotz fast dreißigminütiger Unterzahl konnte die Zekic-Elf einen starken Aufsteiger aus Kohlberg am Ende knapp mit 2:1 in die Schranken weisen. Man bleibt also dran am Führungsduo und könnte, bei eigenem Erfolg und einem Remis im Spitzenspiel in Schirmitz am Wochenende mit den beiden Kontrahenten nach Punkten gleich ziehen. Zunächst steht jedoch ein hartes Stück Arbeit an bei einer Mannschaft, die bislang weit hinter den eigenen Erwartungen zurückhängt. Nachdem jedoch bekannt ist, was der SC eigentlich zu leisten vermag, wird der SV wie immer hochkonzentriert ans Werk gehen und den Gegner nicht unterschätzen, um nach 90 und ein paar mehr Minuten Saisonsieg Nummer 8 verbuchen zu können.

Wie nun schon ein paar Mal, trotz eines guten Spiels stand die Niemann-Elf zum Schluß mit leeren Händen da. "Die Niederlage in Kulmain wurde unter der Woche aufgearbeitet und nun schauen wir wieder nach vorne und wollen - wie jede Woche - Zählbares holen. Im letzten Heimspiel der Vorrunde versuchen wir, unseren Fans noch einmal ein gutes Spiel zu bieten", so Bene Frieser, Teammanager des SVK. Um die tabellenmässige Talfahrt zu stoppen - der letzte Kohlberger Sieg war am 13. August - darf der Aufsteiger auf keinen Fall verlieren. Gegen die zuletzt zwei Mal in Folge siegreichen Gäste ist zumindest ein Unentschieden eigentlich Pflicht. Beim Sieg gegen den SV Plössberg blieb die Elf von Norbert und Christian Ferstl erstmals in dieser Punkterunde ohne Gegentor. Wenn man nun erstmals seit 2015 wieder auf den SV Kohlberg trifft, wäre eine weiße Weste schon allein nach Adam Riese die halbe Miete für einen Punktgewinn. Für ein weiteres „clean sheet“ müssten FC-Keeper Wiesnet und seine Vorderleute einen Sahnetag erwischen. Wenn in der Folge die Offensiven noch ihr Visier richtig eingestellt hätten, könnten Diepold, Dittner und Co. beim ambitionierten Aufsteiger auch alle Punkte entführen. Nicht zur Verfügung stehen die längerfristig ausfallenden Simon Seitz und Michael Wolf. (Quelle: Roland Lins, FCT)

