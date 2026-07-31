Knaller-Runde im Verbandspokal Dritte Runde am 12. August: Titelverteidiger Schott Mainz empfängt einen Oberliga-Kontrahenten, die Kreuznacher Eintracht fährt zu einem alten Rivalen +++ Auch Waldalgesheim erwartet hochkarätigen Besuch von Mario Luge · Heute, 11:39 Uhr · 0 Leser

Das Ziel der Verbandspokal-Teams: Der Finaltag der Amateure – Foto: Mario Luge

REGION. Bühne frei für Runde drei: Wenn rund um den 12. August (Mittwoch, 19.30 Uhr) 64 Mannschaften aus dem Südwestdeutschen Fußballverband inklusive der sechs Oberligisten und 16 Verbandsligisten sowie zwei verbliebener A-Klassenteams antreten, sorgt das rheinhessische Oberliga-Duell zwischen dem TSV Schott Mainz und Wormatia Worms (wegen des Spielplans erst am 19. August) für den absoluten Hingucker. Kaum verstecken muss sich derweil das zweite rheinhessische Derby zwischen der Waldalgesheimer Alemannia (Verbandsliga) und dem SV Gonsenheim (Oberliga).

Nichts Neues an der Nahe, aber immer im Spektakel-Modus: Im ewig jungen Vergleich der alten Rivalen hat es der SC Idar-Oberstein mit der SG Eintracht Bad Kreuznach zu tun. Und das nicht zum ersten Mal im Verbandspokal: Erst im Vorjahr standen sich die beiden Lokalrivalen gegenüber, der SC Idar gewann im Nahe-Stadion mit 4:0. Die Partien der dritten Runde wurden traditionell aus vier regionalen Töpfen gelost - diesmal von "Losfee" Timo Hammer vom SWFV-Spielausschuss in Edenkoben. Um die passende, gerade Anzahl von Mannschaften zu bilden, rückte Nahe-Bezirksligist TuS Pfaffen-Schwabenheim nach Rheinhessen und muss nun zum rheinhessischen Bezirksligisten nach Budenheim fahren.

Pokalspielleiter Klaus Karl (Weingarten) betonte im Rahmen der Auslosung den Reiz – gerade für den Gesamtgewinner mit Blick auf den DFB-Pokal: „Da hat der TSV Schott Mainz doch mit Borussia Mönchengladbach ein großes Los gezogen.“ Um den Durchblick zu behalten, ist Flutlicht ab der dritten Runde Pflicht im Verbandspokal. „Wegen langer Anfahrten und dadurch später Anstoßzeit.“ Die weiteren Runden im Verbandspokal sind übrigens auch schon terminiert: Die Sieger der dritten Runde sind am 2. September gefordert, es folgen in diesem Jahr noch das Achtelfinale am 30. September und das Viertelfinale am 14. Oktober. Die beiden Halbfinals steigen dann 2027 am 23. Und 24. März, das Endspiel zum „Tag der Amateure“ (29. Mai).