Knaller in Waldkirchen: Damberger nicht mehr Trainer

Exakt vor einem Monat gab der TSV Waldkirchen in einem Personal-UPDATE, in dem unter anderem mitgeteilt wurde, dass die Urgesteine Simon Boxleitner und Manuel Karlsdorfer nicht über das Saisonende hinaus weiterspielen, bekannt, dass der erst im vergangenen Sommer verpflichtete Coach Rudi Damberger seine Tätigkeit in der Spielzeit 2025/2026 fortsetzen wird . Nun ist das Ganze Makulatur, denn der 62-jährige A-Lizenzinhaber ist nicht mehr Coach des Rangvierten der Bezirksliga Ost.

"Nach einem ausführlichen und vertrauensvollen Gespräch zwischen dem sportlichen Leiter Gundolf Hain und Rudi Damberger fiel einvernehmlich die Entscheidung, die Zusammenarbeit zu beenden. Über die näheren Hintergründe wurde Stillschweigen vereinbart", heißt es in der Vereinsmitteilung. Fußballchef Hain wollte sich auch auf Nachfrage nicht näher zum Sachverhalt äußern, Rudi Damberger war für eine Stellungnahme telefonisch noch nicht zu erreichen.









Trotz einer sportlich äußerst erfolgreichen Frühjahrsrunde, in der die Mannschaft unter dem ehemaligen Bayernliga-Coach Damberger in zehn Partien stolze 20 Punkte holte, endet das gemeinsame Kapitel nun völlig unerwartet. Vor dem abschließenden Duell beim bereits als Vizemeister feststehenden FC Künzing liegen Schätzl, Autengruber & Co. auch im inoffiziellen Landkreis-Ranking vorne und wären - sofern der SV Grainet am letzten Spieltag noch an den Rot-Weißen vorbeizieht - wieder die Nummer 1 im Landkreis Freyung-Grafenau. "Der Verein bedankt sich bei Rudi Damberger herzlich für seine engagierte und erfolgreiche Arbeit und wünscht ihm für die Zukunft sowohl sportlich als auch persönlich alles Gute", lässt der Klub noch verlauten. Wer die junge TSV-Mannschaft in der kommenden Spielzeit coachen wird, steht noch nicht fest. Fest steht allerdings, dass die Trennung viele Fragen aufwirft, die (wohl) unbeantwortet bleiben werden.