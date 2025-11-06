Knaller in Dürnsricht: Sebastian Bauer wird Spielertrainer

„Dass das Ganze im Winter stattfindet, ist bisserl ein Glücksfall. Grundsätzlich waren wir mit Basti im Gespräch für die kommende Saison. Durch gewisse Umstände – Freudenberg musste etwas zu den Aufstiegsplätzen abreißen lassen und wir benötigten dringend eine offensive Verstärkung – redet man natürlich miteinander. Wenn man markt, es könnte im Winter funktionieren, probiert man es natürlich“, erklärt Dürnsrichts Abteilungsleiter Christian Adler im Gespräch mit FuPa. Damit haben sich die Gerüchte der letzten Wochen bestätigt.



Kai Hüttner hatte die Mannschaft im Frühjahr 2023 in einer schwierigen Phase übernommen und seitdem stetig weiterentwickelt. Dieses Jahr führte Hüttner die Dürnsrichter zum Meistertitel in der Kreisklasse Nord. In der Kreisliga kämpft man erwartungsgemäß gegen den Abstieg, liegt mit neun Punkten aus 15 Spielen aktuell auf einem Relegationsplatz. Nichtsdestotrotz kommt die Trennung von Hüttner überraschend – auch für den scheidenden Trainer selbst, der am Montag Bescheid bekam.



„Die Trennung von Kai ist uns nicht leicht gefallen“, betont Adler ganz deutlich. „Wir sind ihm wahnsinnig dankbar für die geleistete Arbeit. Umso mehr, weil er das Team in einer schwierigen Phase übernommen hat. Zunächst war Kai Abteilungsleiter, Trainer und sozusagen 'Mädchen für alles' in Personalunion. Dafür gebührt ihm Riesenrespekt. Wir wollten so fair wie möglich mit ihm umgehen und daher das Gespräch relativ schnell führen“, führt der Spartenleiter weiter aus. Des Weiteren: „Wir trennen uns nicht vom Trainer, weil wir nicht zufrieden mit Kai sind. Sondern weil wir mit Basti Bauer etwas kriegen, was unserer Meinung nach ganz wichtig ist. Zum einen ein Stürmer mit Qualität, zum anderen einen Spielertrainer mit einem Namen, der uns in der Zukunft weiterhilft.“



Dass Sebastian Bauer nicht nur den Verein, sondern auch den Landkreis wechselt, hat noch einen weiteren bestimmten Grund. Seit einiger Zeit wohnt der gebürtige Schwarzenfelder im Dürnsrichter Nachbarort Wolfring. Die Wege werden also kurz sein zum baldigen Arbeitgeber. Unterdessen muss man sich beim Amberger Kreisligisten SV Freudenberg nun auf die Suche nach einer passenden Trainerlösung machen. Freudenberg ist Bauers erste Trainerstation. Derzeit führt er mit 13 Toren und 11 Assists in 14 Spielen die Torjägerliste der Kreisliga Süd an. Zuvor stürmte Bauer unter anderem für den SC Ettmannsdorf, den TB 03 Roding und die SpVgg SV Weiden.