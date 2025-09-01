Knaller im Achtelfinale

Über einen echten Pokalknaller dürfen sich die Fußballfans nicht nur im Nordsaarland freuen. In Winterbach kommt es am kommenden Mittwoch, um 19:00 Uhr, zum Pokalderby zwischen der Victoria gegen die Blau-Weißen aus St. Wendel.

Wie groß ist der Respekt vor dem kommenden Gegner und wer erreicht die nächste Runde? Die Redaktion in einem kurzen Gespräch mit Jochen Meiser und Fundu Kamu, den beiden Trainern der Vereine.

Am Wochenende konnten beide Kontrahenten bereits beste Werbung für den anstehenden Pokalfight machen. Während die Victoria bei der SG Neunkirchen-Selbach II mit 9:0 gewann und sich an die Tabellenspitze in der Kreisliga A setzen konnte, gelang auch den Blau-Weißen in der Landesliga, ein souveräner 6:2-Sieg gegen den VfB Heusweiler.

Jochen Meiser (Trainer Victoria St. Wendel): "Die Vorfreude, nicht nur im Verein, ist riesengroß. Schon seit einigen Tagen fiebern wir diesem Spiel entgegen. Unser Team ist derzeit gut drauf und auch unser Gegner hat am Wochenende seine gute Form bewiesen. Der Favorit in dieser Partie ist auf jeden Fall der Landesligist. Für uns wird es wichtig sein zu sehen, wie weit wir von dem Niveau der Landesliga entfernt sind. Personell können wir bis auf Florian Bichler aus dem Vollen schöpfen."

Fundu Kamu (Trainer Blau-Weiß St. Wendel): "Wir respektieren jeden Gegner. Ich finde, das sollte im Profifußball genau so sein, wie im Amateurbereich. Auch im kommenden Pokalspiel gegen die Victoria, bringen wir unserem Gegner jede Menge Respekt entgegen. Auf keinen Fall werden wir arrogant und respektlos agieren, dafür aber mit dem nötigen Selbstverständnis. Wir müssen uns klar darüber sein, dass Fußball seine eigenen Gesetze schreibt. Man spürt förmlich die Anspannung bei den Spielern und das macht was mit den Jungs."