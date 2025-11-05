Knaller: Ex-Profi Daniel Frahn stürmt wieder – für Landesligist

Nach einer beeindruckenden Karriere mit Stationen bei RB Leipzig, beim 1. FC Heidenheim, beim Chemnitzer FC und zuletzt beim SV Babelsberg 03 hat Daniel Frahn einen neuen sportlichen Abschnitt eingeschlagen. Der Torjäger verstärkt ab sofort den brandenburgischen Landesligisten SG Einheit Zepernick. Trainer Lucio Geral bestätigt den Wechsel gegenüber FuPa: "Ja, das ist richtig" – eine Rückkehr, die nicht nur sportlich Bedeutung hat, sondern auch emotional berührt.

Die SG Einheit Zepernick sorgt mit der Verpflichtung von Daniel Frahn für einen echten Paukenschlag. Der 38-jährige Angreifer, bekannt für seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, wird künftig in der Landesliga Nord auf Torejagd gehen. Mit seiner Erfahrung aus 2. Bundesliga, 3. Liga und Regionalliga bringt er nicht nur Qualität, sondern auch Führungsstärke in das Team. Trainer Lucio Geral bestätigte den Coup gegenüber FuPa – für den Verein ein Signal mit Strahlkraft.

Frahn blickt auf eine beeindruckende Laufbahn zurück. Vom Nachwuchs des FC Energie Cottbus arbeitete er sich über Hertha BSC II und den SV Babelsberg 03 bis in den Profifußball hoch. Besonders in den Jahren bei RB Leipzig machte er sich einen Namen als treffsicherer Angreifer: In der Regionalliga Nord 2011/12 erzielte er 26 Tore, in der darauffolgenden Saison 20 Treffer. Auch in der 3. Liga blieb er mit 19 Toren in der Saison 2013/14 einer der gefährlichsten Stürmer des Landes.

Es folgten Stationen beim 1. FC Heidenheim, Chemnitzer FC und schließlich wieder beim SV Babelsberg 03, wo er zwischen 2019 und 2024 kontinuierlich traf. In seinen letzten vier Spielzeiten in der Regionalliga Nordost erzielte Frahn insgesamt 57 Tore und lieferte zwölf Vorlagen – eine Bilanz, die seine Qualität unterstreicht.

Zepernick auf Kurs – mit Aufstiegsambitionen

Zepernick befindet sich in der Landesliga Nord derzeit in aussichtsreicher Position. Nach zehn Spieltagen steht die Mannschaft mit 23 Punkten auf Rang zwei hinter Spitzenreiter SV Viktoria Potsdam. Mit 31 erzielten Toren stellt das Team bereits eine der besten Offensivreihen der Liga – und nun stößt mit Frahn ein Angreifer hinzu, der das Toreschießen im Blut hat.

Für den Verein ist der Transfer weit mehr als eine Verstärkung auf dem Platz. Er zeigt, dass der Klub durch diese Verpflichtung sportlich und medial neue Impulse setzen kann. Der nächste Gradmesser wartet bereits am kommenden Freitag, wenn Zepernick im Derby beim Tabellendritten FSV Bernau antritt. Anpfiff ist um 20 Uhr.

Ein Neuanfang mit Symbolkraft

Nach unzähligen Spielen, Toren und Erfolgen auf höherem Niveau steht Daniel Frahn nun erneut auf dem Platz – diesmal im Zeichen des regionalen Fußballs. Seine Rückkehr auf den Platz ist mehr als nur ein sportlicher Schritt: Sie ist Ausdruck der Leidenschaft, die den Fußball auf jeder Ebene prägt.

Für Zepernick ist es eine Verpflichtung, die Begeisterung weckt. Für Frahn selbst ein Kapitel, das beweist: Die Liebe zum Spiel endet nicht mit dem Profivertrag – sie beginnt dort, wo sie einst entstanden ist.