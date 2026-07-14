Knaller-Eröffnungsspiel: Passau trifft auf Vornbach Mit dem Nachbarduell startet die Landesliga Mitte am Mittwochabend in die Saison 2026/27 von Thomas Seidl · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Der 1.FC Passau um Jan Wehner (re.) möchte gegen die DJK Vornbach und deren Kapitän Daniel Fuchs (li.) nicht das Nachsehen haben – Foto: Robert Geisler

Am Mittwochabend (Anstoß: 19 Uhr) erfolg in der Landesliga Mitte der Startschuss! Mit dem Derby 1. FC Passau gegen DJK Vornbach wird die Spielzeit 2026/27 offiziell eröffnet. Die Hausherren haben ein buntes Rahmenprogramm zusammengestellt, das von BR-Reporter Martin Gruber moderiert wird.



Sportlich möchten die Hausherren um Neu-Coach Patrick Choroba ihrer Favoritenrolle gerecht werden, wenngleich die Generalprobe gegen den Südost-Landesligisten mit 3:4 verloren ging. Bei den Gästen steht ebenfalls ein neuer Übungsleiter an der Seitenlinie, dessen zweites Wohnzimmer in der abgelaufenen Runde noch das Dreiflüssestadion war. Jonas Moser betreute bis vor Kurzem die U19 des 1. FC Passau und kehrt nun sehr früh an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der 1. FC Passau erhofft sich eine vierstellige Kulisse. "Es ist das erste Pflichtspiel in der Region und das Wetter soll auch gut werden. Daher rechnen wir schon mit vielen Zuschauern. 1000 plus x wären top", schmunzelt Passaus Sportlicher Leiter Christian Wolf.





Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Daheim wollen wir natürlich mit einem dreifachen Punktgewinn starten. Allerdings haben wir uns gegen Vornbach noch nie leichtgetan und rechnen auch dieses Mal mit einem ganz engen Spiel, das durch Nuancen entschieden werden kann. Nach einer ordentlichen Vorbereitung sind wir aber guter Dinge und gehen mit breiter Brust ins Derby."





Personalien: Christian Fischer hat sich einen Meniskusriss gezogen und wird monatelang ausfallen. Ansonsten sind alle Mann an Bord.





