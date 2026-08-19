Knaller-Duell zum Auftakt: SpVg Frechen empfängt Vichttal im Pokal

Vichttal und Frechen duellieren sich im Pokal. – Foto: Nick Förster

Für die SpVg Frechen 20 und den VfL Vichttal steht bereits eine Woche vor dem Start in die neue Mittelrheinliga-Spielzeit am 30. August das erste Highlight-Spiel auf dem Programm. Schließlich stehen sich die beiden Oberligisten im Rahmen der 1. Runde im Mittelrheinpokal gegenüber. Dass der jeweilige Kontrahent ein durchaus hartes Los zum Pflichtspielauftakt darstellt, dessen sind sich sowohl SpVg-Neucoach Patrick Friesdorf als auch VfL-Co-Trainer Sanjin Talic bewusst. Während Letzterer von einer „sehr schweren Hürde“ spricht, werde es aus Sicht seines Gegenüber „auf Kleinigkeiten“ ankommen.

Großer gegenseitiger Respekt

Rund vier Monate ist es her, als sich die SpVg Frechen 20 und der VfL Vichttal zuletzt duellierten. Am Ende eines packenden und bis zum Abpfiff offenen Aufeinandertreffens in der Rückrunde der abgelaufenen Mittelrheinliga-Spielzeit setzte sich die SpVg knapp mit 3:2 durch. Im Hinspiel hatte sich derweil noch die Elf von VfL-Chefcoach Avrandjel Avramovic ebenfalls knapp mit 1:0 behauptet. Neben diesen beiden umkämpften Begegnungen spricht auch die letztjährige Endplatzierung der beiden Mannschaften für ein weiteres Duell auf Augenhöhe: Einzig zwei Plätze und neun Punkte trennte die Rivalen in der Endabrechnung voneinander. Auch deshalb erwarten sowohl SpVg-Trainer Patrick Friesdorf - der zugleich sein Debüt als neuer Übungsleiter der 20er gibt - als auch Vichttal-Co Talic einen schwer zu knackenden Kontrahenten:

„Wir wissen, dass mit Vichttal eine sehr gute Mannschaft auf uns zukommt, die gerade offensiv sehr viel Qualität besitzt. Sie sind eine eingespielte Mannschaft und haben sich punktuell noch einmal verstärkt. Wir kennen aber auch unsere eigene Qualitäten und haben vergangene Saison gezeigt, dass wir sie schlagen können“, betont Friesdorf zuversichtlich. Hinsichtlich des Matchplans werde es für den Vorjahres-Siebten der Mittelrheinliga zudem darauf ankommen, auch mit dem Ball viele Ideen zu kreieren: „In erster Linie wird es für uns darum gehen, in den Tagen vor dem Spiel nochmals unsere Abläufe zu schärfen und uns gut auf den Gegner einzustellen. Wir wollen aber auch nicht alles vom Gegner abhängig machen, sondern auch unser eigenes Spiel aufziehen. Wir müssen über 90 Minuten konzentriert sein, Zweikämpfe annehmen und unsere Chancen konsequent nutzen“, verrät der Neu-Coach und schlussfolgert: „Ich glaube, dass es am Ende auf Kleinigkeiten ankommt.“

Und auch von der Gegenseite mangelt es keineswegs an Respekt. Ganz im Gegenteil: Auch der Vorjahres-Fünfte aus Vichttal weiß bestens um die Fähigkeiten des Gegners, wie Co-Coach Talic versichert: „Wir bereiten uns auf die Pokalaufgabe vor wie auf ein Ligaduell. Das wird eine Standortbestimmung sechs Tage vor Beginn der Meisterschaft. In der vergangenen Saison waren es zwei sehr enge Duelle mit jeweiligen Heimsiegen mit einem Tor Unterschied. Maximale Aufmerksamkeit und Energie werden entscheidend sein“, so der 45-Jährige. Ob der Heimvorteil zugunsten Frechens auch diesmal wieder den Unterschied machen wird, bleibt abzuwarten. Eventuell übernimmt diese Rolle auch eine Personalie, die im Vordergrund dieser Partie besonders im Fokus steht.

Vranken-Debüt an alter Wirkungsstätte

Denn mit Kai-Maxime Vranken läuft ein alter Bekannter der Frechener erstmals in einem Pflichtspiel im Trikot des VfL Vichttal auf. Mit zehn Treffern und sechs Vorlagen hatte der 21-jährige Shootingstar maßgeblichen Anteil an der starken Spielzeit der SpVg im vergangenen Jahr und bildet mit Top-Knipser Patrick Friesdorf-Weber, der nun an der Seitenlinie stehen wird, das Sturmduo in der Frechen-Offensive. Mit dem Wechsel nach Vichttal erhofft sich der Offensivmann nach zwei Jahren bei der SpVg nun den nächsten Karrieresprung. Dass es ausgerechnet im ersten Saisonspiel nun gleich zur Wiederbegegnung kommt, erscheint auch aus Sicht von Ex-Sturmpartner Weber kurios:

„Kai ist natürlich ein besonderer Fall. Wir haben in der vergangenen Saison noch gemeinsam vorne gespielt, dass er jetzt ausgerechnet mit Vichttal gegen uns spielt macht das Spiel nochmal interessanter. Sein Verlust tut sportlich auf jeden Fall weh, weil er Torgefahr und Qualität mitbringt“, ordnet der 32–jährige Chefcoach den Abgang seines einstigen Mitspielers ein, weiß aber auch: „Gleichzeitig haben wir mit unseren Neuzugängen und Jungs die da waren genüg Qualität im Kader.“ Mit in Summe 14 Transfers haben sich die 20er auch tatkräftig neu verstärkt, allen voran auf der Torhüter-Position hat sich einiges getan. Grundsätzlich zeigt sich Weber mit dem vollzogenen Kaderumbruch jedoch durchaus zufrieden: „Ich finde, dass sich die Jungs gut integriert haben und einige sich auch in den Vordergrund gespielt haben. Andere brauchen vielleicht noch ein bisschen Zeit. Das ist bei vielen neuen Spieler aber normal. Alles in allem bin ich mit der Qualität und dem Charakter der Jungs sehr zufrieden“, lässt der Übungsleiter positiv verlauten.

Und auch auf der Gegenseite schätzt man sich mit den Neueinkäufen sehr zufrieden. Neben Kai Vranken hat der VfL Vichttal acht weitere Zugänge getätigt. In der bisherigen Sommer-Vorbereitung haben sich diese nahtlos in die Mannschaft eingefügt, wie Talic klarstellt: „Die neuen Jungs haben sich top eingefügt und tragen die Energie der Kabine mit. Dennoch steht die Trainingsarbeit über allem, der Kader gibt da viele spannende Optionen her. Deshalb ist es wichtig, von Woche zu Woche abzuliefern.“

Wegweisendes Duell vor Ligastart

Auch in puncto Brisanz und Bedeutung des Pokalduells für den Ligastart eine Woche später sind sich beide Seiten einig: „Wir wollen mit einem guten Gefühl und Selbstvertrauen in die Liga starten“, hebt etwas SpVg-Coach Friesdorf hervor, während auch Talic erklärt: „Der Start gegen einen Ligakonkurrenten wird uns wichtige Informationen im Hinblick auf den Ligastart geben.“ Dabei muss der VfL jedoch auf vier Akteure verzichten. MitNuredin Ali Khan, Max Peters, Alexander Dollhopf und Luca Bini fehlen den Blau-Weißen vier Spieler verletzungsbedingt. Auf der Gegenseite steht einzig Mittelfeld-Zugang Furkan Türkmen noch nicht zur Verfügung. Der 20-Jährige war ausgerechnet vom VfL Vichttal - für den er im vergangenen Jahre ein Ligaspiel absolvierte - nach Frechen gewechselt, fällt im Pokal allerdings verletzungsbedingt aus.