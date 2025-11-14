Knaller-Duell beim KFC: Tönnies mit „großer Vorfreude“ auf Uerdingen

Im Rahmen des 14. Spieltags der Oberliga Niederrhein kommt es zu einem echten Verfolgerduell an der Tabellenspitze, schließlich empfängt der KFC Uerdingen die vier Zähler besser dastehende SpVg Schonnebeck. Weil die Krefelder ein Spiel weniger als der Kontrahent vorweisen, könnte der KFC im Falle eines Sieges im direkten Aufeinandertreffen aus eigener Kraft am Vorjahres-Vizemeister vorbeiziehen. Dazu wollen es die Essener Gäste aber nicht kommen lassen, was SpVg-Coach Dirk Tönnies im Gespräch mit FuPa Niederrhein klarstellt.

Zwei Wochen ist es her, als die Begegnung zwischen Spitzenreiter Ratingen 04/19 und dem KFC Uerdingen abgesagt werden musste. Der Grund: Der wetterbedingt nicht bespielbare Rasen im Krefelder Grotenburg-Stadion ließ die Austragung der Partie schlichtweg nicht zu. Zwei Wochen später hat der Regionalliga-Absteiger nun grünes Licht bekommen, um das Heimspiel gegen die SpVg Schonnebeck in der heimischen Grotenburg ausrichten zu können. Für die Gäste aus Essen ist es eine zusätzliche Umstellung, schließlich tragen diese ihre Heimspiele regelmäßig auf Kunstrasen aus. Cheftrainer Dirk Tönnies sieht aber dennoch keinen Grund dazu, nicht voller Vorfreude in die Partie beim KFC zu gehen.

Das Duell der beiden Spitzenteams bedeutet zugleich das Aufeinandertreffen der beiden formstärksten Mannschaften der Liga: Während die SpVg aus Schonnebeck gar sieben Mal in Folge unbesiegt blieb, verbuchte der KFC in den vergangen fünf Duellen starke 13 Zähler. Diese bestechende Form wollen sowohl die Krefelder Hausherren als auch die Gäste nun im direkten Aufeinandertreffen bestätigen. Worauf es aus Sicht der SpVg insbesondere ankommen wird und wie der KFC einzuschätzen ist, erklärt Tönnies wie folgt:

„Der Schwerpunkt war in dieser Trainingswoche ein komplett anderer als sonst, da wir es nicht gewohnt sind, in einem solch großen Stadion und auf einem so großen Naturrasenplatz zu spielen. Deshalb standen insbesondere Zweikampfstärke und Aggressivität im Vordergrund“, bekräftigt der Coach mit Blick auf die Vorbereitung seiner Elf auf das Topspiel am Samstag. Dass der KFC aufgrund seiner Vereinsgröße eine besondere Hürde stellt, hebt Tönnies dabei ergänzend hervor: „Sie sind ein absolute Wucht in dieser Liga, mit den vielen Zuschauern in diesem großen Stadion. Wenn sie es jetzt noch schaffen, Ruhe in den Verein zu bekommen, sind sie wie ein schlafender Riese. Zudem haben sie einen tollen Trainer“, findet der Übungsleiter auch lobende Worte für seinen Gegenüber Julian Stöhr.

Tolle Atmosphäre erwartet

Knapp 2000 Zuschauer werden am Samstag in Krefeld erwartet, wenn sich die beiden Top-Teams um drei wichtige Punkte im Rennen um die Aufstiegsplätze duellieren. Auch wenn es noch vergleichsweise früh in der Saison ist: Viele Spiele sind bis zur Pause nicht mehr zu gehen, weshalb es auf den letzten Metern nun darum geht, den Fahrtwind aufrecht zu erhalten. Dennoch verspürt SpVg-Coach Tönnies keinerlei Druck, viel eher überwiegt die Vorfreude auf die Begegnung:

„Die Jungs sollten das Spiel vor dieser Kulisse einfach genießen. Sicherlich wäre eine Niederlage ärgerlich, aber wir haben keinen Grund zur Sorge“, versichert der Chefcoach und ergänzt: „Ich glaube schon, dass wir gut genug aufgestellt sind um das Spiel auch zu gewinnen.“ Verzichten muss Tönnies dabei nach wie vor auf die verletzt ausfallenden Tim Ulrich, Hugo Schmidt, Alpha Kevin Kourouma, Len Blackmann sowie Malik Timmerberg. Ob allerdings anders als zuletzt Kapitän Matthias Bloch mal wieder die Chance bekommt, von Anfang an zu starten, ließ der Übungsleiter derweil noch offen: „Für mich ist es natürlich schwer, Top-Spieler wie ihn draußen zu lassen. Er ist in jedem Fall eine Option für die Startelf“, konstatiert der Coach. Anstoß der Partie am Samstag ist um 16 Uhr.