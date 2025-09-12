Knaller-Derby Regen vs. Zwiesel - Herkulesaufgabe für Viechtach

Christian Weigl (Trainer SV Auerbach): "In Winzer konnten wir uns mit einer Energieleistung in der zweiten Halbzeit noch mit einem Punkt belohnen. Ziel gegen Haibach ist es nun, diese Moral von Beginn an auf den Platz zu bringen, wenngleich die Aufgabe sicher nicht leichter ist. Haibach hat Klassekicker in seinen Reihen, denen wir Paroli bieten müssen. Dennoch wollen wir unseren Zuschauern ein erfolgreiches Spiel präsentieren und die Punkte in Auerbach lassen."

Personal: Nicht dabei sind Karl Janka, Yannick Viertlböck, Alessandro Seeböck, Florian Behammer, Constantin Habereder und Torhüter Daniel Reitberger.



Markus Rainer (Spielertrainer SV Haibach): "Die Niederlage gegen Neuhausen geht auf meine Kappe. Aufgrund von Verletzungen und Urlaubern habe ich unsere Grundformation geändert, damit sind wir nicht klar gekommen. Gegen Auerbach wollen wir wieder ein anderes Gesicht zeigen."

Personal: Es fehlen Andreas Schmid, Lukas Tobesch, Julian Altmann, Simon Feldmeier und Maxi Matschoss.





