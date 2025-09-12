Knaller-Derby Regen vs. Zwiesel - Herkulesaufgabe für Viechtach

Der achte Spieltag der Kreisliga Straubing steht ganz im Zeichen des ruhmreichen Bayerwald-Derbys: am Samstag um 18 Uhr erwartet der TSV Regen vor einer sicherlich stattlichen Kulisse den SC Zwiesel. Spitzenreiter SpVgg Osterhofen und der ebenfalls noch ungeschlagene SV Neuhausen/Offenberg sind klare Favoriten gegen die nach wie vor noch sieglosen Hinterbänkler 1. FC Viechtach bzw. DJK SB Straubing. Zu einem direkten Duell im Tabellenkeller kommt es in Perkam, wo die SpVgg Stephansposching nach ihrem ersten Dreier gegen den heimischen SV nachlegen will. Interessante Heimspiele bestreiten die Neulinge aus Oberschneiding (gegen Lindberg) und Langdorf (Winzer). Eingeläutet wird das Wochenende bereits heute Abend mit dem Match zwischen dem SV Auerbach und dem SV Haibach.
Christian Weigl (Trainer SV Auerbach): "In Winzer konnten wir uns mit einer Energieleistung in der zweiten Halbzeit noch mit einem Punkt belohnen. Ziel gegen Haibach ist es nun, diese Moral von Beginn an auf den Platz zu bringen, wenngleich die Aufgabe sicher nicht leichter ist. Haibach hat Klassekicker in seinen Reihen, denen wir Paroli bieten müssen. Dennoch wollen wir unseren Zuschauern ein erfolgreiches Spiel präsentieren und die Punkte in Auerbach lassen."
Personal: Nicht dabei sind Karl Janka, Yannick Viertlböck, Alessandro Seeböck, Florian Behammer, Constantin Habereder und Torhüter Daniel Reitberger.
Markus Rainer (Spielertrainer SV Haibach): "Die Niederlage gegen Neuhausen geht auf meine Kappe. Aufgrund von Verletzungen und Urlaubern habe ich unsere Grundformation geändert, damit sind wir nicht klar gekommen. Gegen Auerbach wollen wir wieder ein anderes Gesicht zeigen."
Personal: Es fehlen Andreas Schmid, Lukas Tobesch, Julian Altmann, Simon Feldmeier und Maxi Matschoss.
Elias Zach (Spielertrainer TSV Oberschneiding): "Nach der bitteren Niederlage in Zwiesel erwarten wir nun den TSV Lindberg in Oberschneiding. Wir wissen, dass ein sehr unangenehmer Gegner auf uns zukommt und werden uns dementsprechend vorbereiten. Wir sind zuhause noch ungeschlagen, diese Serie gilt es zu verteidigen."
Personal: Sebastian Reichl, Jonas Zach und Dominik Herzog fehlen verletzt. Timo Haumer befindet sich im Aufbautraining, wird aber für Samstag noch keine Option sein. Urlaubsbedingt fehlt unter anderem Fabian Brunner.
Christoph Fischer (Sportlicher Leiter TSV Lindberg): "Gegen Viechtach konnten wir einen sehr wichtigen und verdienten Sieg einfahren. Diesen Schwung und dieses Selbstvertrauen wollen wir nun mit nach Oberschneiding nehmen und werden dort alles geben, um zu punkten. Gleichwohl wissen wir, dass uns ein ganz schwieriges Auswärtsspiel erwartet. Der TSV ist bisher zuhause ungeschlagen und hat gerade in der Offensive enorm viel Qualität. Wichtig wird sein, dass wir in der Defensive wieder geschlossen und kompakt als Mannschaft verteidigen."
Personal: Maximilian Melch, Sebastian Kilger, Armando Schreder, Tobias Hafner und Ronaldo Schreder können nicht auflaufen. Marius Weinberger und Martin Schreder werden wieder in den Kader zurückkehren.
Michael Spanner (Trainer SV Perkam): "Mit der SpVgg Stephansposching kommt am Samstag ein Aufsteiger nach Perkam, der letzten Spieltag verdient drei Punkte mitnehmen konnte. Sie sind eine sehr laufstarke Mannschaft, die nie aufgibt und keinem Zweikampf aus dem Weg geht. Da haben wir eine sehr schwere Aufgabe vor uns. Bei uns wird es jetzt höchste Zeit mal wieder zu punkten, vor allem zuhause."
Personal: Es fehlen Toni Antov, Sebastian Kripp, Leon Schultze und Michal Traijer.
Alois Windisch (Trainer SpVgg Stephansposching): "Das Duell gegen Langdorf war nichts für schwache Nerven. Wir mussten einige knifflige Szenen überstehen und haben das Spiel mit einer kämpferisch starken Leistung gedreht. In Perkam müssen wir leider eine komplette Achse ersetzen. Schnell in die Zweikämpfe kommen und den Rhythmus zu finden ist unsere wichtigste Aufgabe. Für die Heimelf zählt wahrscheinlich nur ein Sieg, meine Männer sollen ohne Druck und mit viel Selbstvertrauen ins Spiel gehen. Die freien Räume müssen wir konsequent ausnutzen und clever sein."
Personal: Mit Sturmführer Niklas Fischl, Dominik Hafner, Matthias Klendauer, David Büttner und Leon Steinbeisser stehen gleich fünf wichtige Akteure auf der Ausfallliste.
Daniel Kopp (Sportlicher Leiter TSV Regen): "Mit dem hart erkämpften Auswärtssieg in Straubing konnten wir die angepeilten drei Punkte einfahren. Nun steht das prestigeträchtige Derby gegen den SC Zwiesel an, in dem wir alles versuchen werden, um mit einem weiteren Sieg den Anschluss nicht zu verlieren. Wir freuen uns auf hoffentlich viele Zuschauer und ein spannendes Landkreisderby."
Personal: Dem TSV steht der komplette Kader zur Verfügung.
Michael Schaller (Trainer SC Zwiesel): "
Die Leistung gegen Oberschneiding war nicht gut und wir hatten viel Glück, dass wir nicht als Verlierer vom Platz gegangen sind. Aber das ist am Samstag egal, es ist Derbyzeit! Und Derbys spielt man, um sie zu gewinnen. Der TSV zählt zu den besten Mannschaften der Kreisliga und hat zuletzt alle Derbys gegen uns gewonnen. Das wollen wir am Samstag ändern und die Punkte nach Zwiesel holen."
Personal: Zu den länger verletzten Spielern kommt nun noch Philip Scheuenpflug dazu.
Michael Probst (Trainer 1. FC Viechtach): "Gegen Lindberg haben wir einen komplett gebrauchten Tag erwischt. Die Partie war im Grunde nach fünf Minuten entschieden, nach den beiden frühen Gegentoren konnten wir uns nicht mehr erholen und haben auch in dieser Höhe verdient verloren. Jetzt kommt die beste Mannschaft und der kommende Meister der Liga zu uns. Dennoch wollen wir das Spiel nicht abschenken, sondern werden versuchen, tief und kompakt zu stehen, um auf Fehler des Gegners zu lauern."
Personal: Wer mit an Bord ist, wird sich erst nach dem Abschlusstraining entscheiden.
Marco Dellnitz (Trainer SpVgg Osterhofen): "Beim 1. FC Viechtach steht uns ein hartes Auswärtsmatch bevor. Sie haben im Vorjahr einen tollen dritten Platz belegt und spielen aktuell unter ihren Möglichkeiten. Wir gehen das Match hochkonzentriert an und werden unser Spiel weiter verbessern. Die Jungs haben sehr gut trainiert und sind bereit für diese Aufgabe."
Personal: Bis auf Sebastian Benesch und Moritz Schöfer kann der unangefochtene Spitzenreiter in Bestbesetzung auflaufen.
Simon Meindl (Spielertrainer SV Neuhausen/Offenberg): "In Haibach haben wir über weite Strecken ein sehr gutes Spiel abgeliefert und einen verdienten Auswärtssieg eingefahren. Wir wünschen dem verletzten Spieler des SV Haibach, der durch den Rettungsdienst betreut wurde, schnelle und gute Besserung. Jetzt wartet mit der DJK Straubing eine Mannschaft auf uns, gegen die wir in den vergangenen Jahren immer wieder unsere Probleme hatten. Dies wollen wir am Sonntag ändern und im Heimspiel den nächsten Dreier einfahren. Dazu brauchen wir aber unbedingt wieder die richtige Einstellung, Kampfgeist und Laufbereitschaft.
Personal: Mit Dominik Schnar, Thomas und Sebastian Plötz, Andreas Baumann, Alexander Bugl und Stefan Rockinger fehlen beim noch ungeschlagenen SVN einige sehr wichtige Spieler. Dazu steht bei einigen angeschlagenen Spielern ein Einsatz am Wochenende noch auf der Kippe.
Ralf Bachmann (Sportlicher Leiter DJK SB Straubing): "Der SV Neuhausen/Offenberg hat in vorbildlicher Weise einen Generationenwechsel vollzogen und besitzt darum auch diese Saison wieder eine extrem schlagkräftige Mischung aus jungen Talenten und höherklassig erfahrenen Spielern. Das Team der Stunde hat nicht nur alle drei Heimspiele, sondern auch die letzten fünf Spiele gewonnen und dabei beeindruckende 18 Tore erzielt. Das jüngste 6:2 in Haibach belegt die enorme Offensivstärke. Dass man auf der anderen Seite in dieser Saison nur einmal ohne Gegentreffer blieb, gibt unseren Stürmern die Zuversicht, endlich einmal auch wieder selbst erfolgreich zu sein. Dies gelang in unseren sechs Jahren Kreisliga bei vielen, zum Teil spektakulären Duellen tatsächlich gegen kein Team der Liga öfter als gegen Neuhausen. Der Sieg vor ziemlich genau fünf Jahren mit drei Toren in der Nachspielzeit bleibt unvergessen."
Personal: DJK-Coach Daniel Stavlic muss neben den Langzeitverletzten Simon Schub, Nico Mayer und Moritz Fedeneder auch auf Marino Enger, Basti Scherm und Elias Claus verzichten.
Tobias Eiter (Spielertrainer FC Langdorf): "Die Niederlage in Stephansposching war extrem unnötig und ist aufgrund von weiteren angeschlagenen Leistungsträgern noch bitterer. Dennoch gehören als Liga-Neuling solche Rückschläge zu einem Lernprozess dazu und gegen Winzer gilt es wieder alle Kräfte zu bündeln, um die verschenkten drei Punkte gutzumachen."
Personal: Nico Koller, Manuel Schötz, Aaron Dankesreiter, Dominik Wölfl und Jiri Korinek fallen sicher aus. Darüber hinaus gibt es noch einige angeschlagene Spieler, deren Einsatz sich erst kurzfristig entscheidet.
Christopher Krawetz (Trainer SV Winzer): "Im Derby gegen Auerbach haben wir tolle 55 Minuten gespielt und waren absolut verdient 2:0 vorne. Nachdem 2:1 haben wir komplett den Faden verloren und waren nicht mehr in der Lage das Spiel zu kontrollieren, sodass wir am Schluss wieder nur einen Punkt ergattern konnten. Beim Aufsteiger in Langdorf wird es sicherlich nicht einfach. Sie haben vor allem eine sehr starke Offensive, die es gilt in Schach zu halten. Leider haben sich gegen Auerbach drei weitere Spieler verletzt, sodass es jetzt personell schon richtig eng wird. Trotzdem werden wir alles versuchen, um was Zählbares mitzunehmen."
Personal: Philipp Härtinger, David Neumeier, Lucas Mertesz, Christian Falter und Lukas Uhl können definitiv nicht auflaufen. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Kapitän Maximilian Uhl.