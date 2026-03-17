Knall in Niederhasli: GC entlässt Scheiblehner – U21-Coach übernimmt Der Grasshopper Club Zürich zieht die Reissleine: Nach einer enttäuschenden Serie und der drohenden Abstiegsgefahr trennt sich der Rekordmeister mit sofortiger Wirkung von seinem Cheftrainer Gerald Scheiblehner. Als Interimslösung rückt U21-Trainer Gernot Messner nach. von Gerd Jung · Heute, 16:47 Uhr · 0 Leser

Es war eine kurze Amtszeit für den 49-jährigen Österreicher. Erst im Sommer 2025 mit großen Hoffnungen von Blau-Weiß Linz verpflichtet, endet das Kapitel Scheiblehner bei den Grasshoppers nach nur gut acht Monaten. Die sportliche Bilanz des "Mittelfeldmotors" an der Seitenlinie war letztlich zu mager, um die Verantwortlichen um Sportchef Alain Sutter von einer weiteren Zusammenarbeit zu überzeugen.

Der Auslöser für das schnelle Handeln der Clubführung war die jüngste 1:5-Klatsche gegen den Tabellenführer FC Thun am vergangenen Samstag. Es war die dritte Niederlage in Folge. Mit nur fünf Siegen aus 30 Spielen und einem Punkteschnitt von lediglich 0,80 rangieren die Zürcher aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz (Barrage-Platz). Da das Schlusslicht Winterthur zeitgleich siegte, schmolz der Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz auf gefährliche fünf Punkte. „Die Entscheidung ist uns extrem schwergefallen, da das Verhältnis zu Gerald und seinem Team von großer Professionalität und gegenseitigem Vertrauen geprägt war“, erklärte Alain Sutter in einer offiziellen Stellungnahme. „Doch in der aktuellen Phase der Saison benötigen wir einen neuen Impuls, um den Klassenerhalt sicherzustellen.“

Besonders tragisch: Scheiblehner hatte die Mannschaft erst kürzlich in das Halbfinale des Schweizer Cups geführt. Doch die Erfolge im Pokal konnten die eklatante Formschwäche in der Super League nicht kaschieren. Aus den letzten zwölf Ligapartien resultierte lediglich ein einziger Sieg – eine Bilanz, die für die Ansprüche des Rekordmeisters schlicht ungenügend ist. Auch Scheiblehner selbst zeigte sich in ersten Reaktionen enttäuscht, aber gefasst. Er habe sich dem Projekt „zu 100 Prozent verschrieben“ und bedauere es, den eingeschlagenen Weg nicht zu Ende führen zu können.