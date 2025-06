Knall in der Grenzstadt: SK Schärding meldet Kampfmannschaft ab Nach dem Abstieg aus der Landesliga gibt es künftig keinen höherklassigen Fußball mehr beim Traditionsklub

Der SK Schärding ist einer der größten oberösterreichischen Traditionsklubs, in dessen Diensten in den vergangenen Jahrzehnten auch einige namhafte Spieler, unter anderem die ehemaligen Bayernliga-Stürmer Guido Krauel und Dominik Schwarz , sowie auch Trainer aus Niederbayern standen. Unter der Regie von Ex-Profi Edi Kirschner verzeichnete der nur knapp 20 Kilometer von Passau entfernte Verein 1994 mit der Landesliga-Meisterschaft den größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte. Gestern Abend kam es allerdings zum großen Knall. Die SK-Verantwortlichen haben beschlossen, dass man für die Saison 2025/2026 keine Kampfmannschaft an den Start schicken wird.

Vor eineinhalb Wochen stiegen die Oberösterreicher aus der Landesliga ab. Im 16er-Feld reichte der 14. Rang nicht zum Klassenerhalt. In einer turbulenten Saison kam es zu mehreren Trainerwechseln, unter anderem wurde Holger Stemplinger, der mittlerweile Übungsleiter des SV Garham ist, im Herbst 2024 von seinen Aufgaben entbunden. Unter dem erfahrenen Coach Herwig Drechsel, der eine Legende des SV Ried ist, konnten in den letzten neun Partien zwar respektable 14 Zähler eingespielt werden. Am Ende fehlt dem Team ein Punkt zum Klassenerhalt. Im Schärdinger Kader standen unter anderem die beiden Ex-Osterhofener Armin Mesic und Elias Höng, der nun beim FC Vilshofen den Spielertrainer-Posten übernimmt, sowie Leo Schmied, der in der Spielzeit 2022/2023 das Trikot des 1. FC Passau getragen hat.









"Es wurde schlichtweg von Vereinsseite versäumt, frühzeitig die Spielergespräche zu führen. Die Folge war, dass viele Jungs schon bei anderen Klubs unterschrieben haben und kein für die Bezirksliga tauglicher Kader mehr auf die Beine gestellt werden konnte. Das ist extrem traurig, denn der SK Schärding ist ein Verein mit einer über 100-jährigen Tradition. Vor zwei Jahren sind wir noch Vizemeister der Landesliga geworden", berichtet Ex-Profi Andreas Michl, der einst auch beim SV Wacker Burghausen unter Vertrag stand. Der 45-Jährige war bis zum Oktober vergangenen Jahres Sportlicher Leiter und stand im Frühjahr auch wieder regelmäßig zwischen den Pfosten. "Ein großes Problem war, dass bei uns Jahr für Jahr das Budget deutlich geringer wurde, während die Konkurrenz überwiegend finanziell aufmerteln konnte. Zudem haben wir fast gar keine Eigengewächse im Kader und wenn man dann fast nur noch auswärtige Spieler hat, kann es zu so etwas kommen, was nun bei uns passiert ist", klagt Michl, der noch keine Ahnung hat, wie es mit ihm selbst weitergehen wird: "Irgendetwas wird sich schon ergeben. Ohne Fußball geht es bei mir nicht. Ich habe die Trainerlizenz und es gab diesbezüglich auch schon ein paar Anfragen. Wenn ich aber in diese Richtung etwas mache, muss das hundertprozentig passen. Auch ins Tor kann man mich noch stellen und wenn ich die ganze Saison gehalten hätte, wären wir nicht abgestiegen. Vielleicht tut sich ja in Bayern etwas interessantes auf."