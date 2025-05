Knall in Aschaffenburg: Coach Agovic 2 Spiele vorm Ende entlassen

Großer Knall in Aschaffenburg: Die Viktoria hat sich zwei Spieltage vor Saisonende für die zweite Trainerentlassung in dieser Saison entschieden. Mit sofortiger Wirkung ist Damir Agovic von seinen Aufgaben freigestellt. Der 35-Jährige hatte erst Ende Oktober des vergangenen Jahres Simon Goldhammer beerbt. Nach nur 16 Partien ist für Agovic nun schon wieder Schluss am Schönbusch.