Knall beim SSV Jahn: Achim Beierlorzer muss gehen

Die Gremien des SSV Jahn haben sich am gestrigen Donnerstag nach intensiven Gesprächen dazu entschieden, Achim Beierlorzer mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben zu entbinden. Diese Entscheidung wurde ihm selbst am heutigen Freitag in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt. Die Freistellung habe der Aufsichtsrat des SSV Jahn Regensburg e.V. auf Antrag des Vorstands einstimmig entschieden, heißt es.



Vorstandsvorsitzender Oliver Hein lässt in einer entsprechenden Pressemeldung verlautbaren: „Die Entscheidung, den Weg mit Achim Beierlorzer nicht fortzusetzen, ist allen Beteiligten auf menschlicher und persönlicher Ebene sehr schwer gefallen und beruht nicht allein auf den ausbleibenden Resultaten beziehungsweise dem bisherigen Start in die Drittliga-Saison. Die Entscheidung ist vielmehr das Ergebnis einer eingehenden, saisonübergreifenden Analyse der sportlichen und sportstrategischen Entwicklung in den vergangenen eineinhalb Jahren, verbunden mit der Frage, wie der SSV Jahn in die Erfolgsspur zurückkehren kann. Vor dem Hintergrund des weiteren Saisonverlaufs erachten wir deshalb eine personelle Neuausrichtung für erforderlich, um die kommenden Monaten mit den notwendigen Strukturen und neuen Impulsen gestalten zu können.“



Achim Beierlorzer war seit Juli 2023 Geschäftsführer Sport der SSV Jahn. Nach mehr als zwei Jahren Tätigkeit endet diese Amtszeit. „Achim Beierlorzer hat im Sommer 2023 in einer schwierigen Situation nach dem Zweitliga-Abstieg die herausfordernde Aufgabe als Geschäftsführer Sport übernommen. Es ist ihm gelungen, in kürzester Zeit und mit enormem persönlichem Engagement eine schlagkräftige und erfolgreiche Mannschaft zusammen zu stellen, die den direkten Wiederaufstieg geschafft hat. Dieser große sportliche Erfolg wird beim SSV Jahn immer mit dem Namen Achim Beierlorzer verbunden bleiben. Wir danken Achim für seinen Einsatz und seine geleistete Arbeit beim SSV Jahn. Wir wünschen ihm auf seinem weiteren Weg alles erdenklich Gute und viel Erfolg“, so Hein weiter.



Achim Beierlorzer selbst gibt zu Protokoll: „Ich bin als Geschäftsführer Sport mit verantwortlich für die andauernde sportliche Negativphase und respektiere deshalb die Entscheidung des SSV Jahn. Dennoch blicke ich mit viel Stolz und Freude auf die vielen tollen Erlebnisse, die ich in meiner zweiten Amtsperiode beim SSV Jahn erfahren habe. Ich möchte mich ausdrücklich beim Trainerteam, bei der Mannschaft, bei allen Mitarbeitern der Geschäftsstelle und des ganzen Vereines sowie bei den Gremien für die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren bedanken.“



Der SSV Jahn bleibe in seinem sportlichen Tagesgeschäft voll handlungsfähig, heißt es in der Vereinsmitteilung abschließend. Der kaufmännische Geschäftsführer Philipp Hausner wird zusammen mit dem stellvertretenden Geschäftstführer Simon Leser (Leiter Finanzen & Personal), den bestehenden Scouting-Strukturen und dem Trainerteam die bisher von Achim Beierlorzer geleisteten Aufgaben interimsweise übernehmen. Die Befassung mit einer Neubesetzung beginnt unmittelbar.