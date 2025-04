Knall beim FC Amberg: Andreas Scheler wirft hin

Der FC Amberg taumelt nach einer bisher verkorksten Frühjahrsrunde dem direkten Abstieg aus der Landesliga Mitte entgegen. Die jüngste 1:7-Heimklatsche gegen den ASV Burglengenfeld brachte nun offenbar das Fass zum Überlaufen. Am Mittwoch traten sowohl Cheftrainer Andreas Scheler als auch sein „Co“ Josef Haas und Teammanager Josef Haas mit sofortiger Wirkung von ihren Ämtern zurück. Das teilte der Verein am Abend auf seinen sozialen Kanälen mit. Wer die Mannschaft im kommenden Auswärtsspiel gegen den TSV Bogen und darüber hinaus anleitet, ist noch nicht bekannt.

Paukenschlag beim FC Amberg, der sich kurz vor dem Saisonende in der Verantwortungs-Riege fürs Landesliga-Team komplett neu aufstellen muss. „Nach offenen und ehrlichen Gesprächen“ mit dem sportlichen Leiter Roman Reinhardt sei Coach Andreas Scheler „in beidseitigem Einvernehmen“ von seinem Amt zurückgetreten, teilt der Verein in den sozialen Netzwerken mit. Gemeinsam mit Scheler würden auch Co-Trainer Josef Haas und Teammanager Hannes Beer ihre Posten räumen.



Der Verein möchte damit „bewusst neue Impulse setzen, um der Mannschaft im Saisonendspurt frische Energie zu geben“. An einer neuen Lösung für das Trainerteam werde „bereits intensiv gearbeitet. Wir bedanken uns bei allen dreien für ihren Einsatz – auf und neben dem Platz, aber auch für ihre wertvolle Arbeit im Hintergrund“, heißt es abschließend.



Andreas Scheler hatte die Amberger Mannschaft im Oktober 2023 übernommen und nach einer beeindruckenden Kehrtwende als Meister in die Landesliga geführt. Dort kämpft der FCA erwartungsgemäß ums Überleben. Drei Spieltage vor Schluss muss der FCA als Tabellen-17. zwei Punkte auf den untersten Relegationsplatz, den der TSV Kareth-Lappersdorf einnimmt, aufholen. Der direkte Klassenerhalt ist nach menschlichem Ermessen nicht mehr zu schaffen.