Knall bei Grün-Weiß-Amisia: Rading tritt als Trainer zurück

Das kam dann doch etwas unerwartet! Der Steinfurter A-Ligist Grün-Weiß-Amisia Rheine informierte am Mittwochmorgen über den Rücktritt seines Trainers Lennart Rading. Die Vereinsführung zeigte sich betroffen, die Mannschaft wurde am Dienstagabend über die Entscheidung informiert.

In der Pressemitteilung heißt es: "Unser Trainer Lennart Rading hat am Montagabend in einem Gespräch mit dem Vereinsvorsitzenden Ralf Schneider sowie dem sportlichen Leiter Steve Ridder seinen Rücktritt erklärt. Seine Entscheidung begründete er nachvollziehbar und überzeugend, sodass Schneider und Ridder den Rücktritt akzeptierten, diesen jedoch ausdrücklich mit großem Bedauern zur Kenntnis nahmen." Weiter erklärt der Verein, über die genauen Gründe für den Rücktritt Radings wurde beidseitiges Stillschweigen vereinbart.

Gerade zu dieser Spielzeit hatte man seitens des Vereins große Hoffnungen in Rading und seine Mannschaft gesetzt. Mit Neuzugängen wie Christian Biermann vom Westfalenligisten SV Mesum und Diogo Maia Rego legte der Kader an Schlagkräftigkeit zu. Der unerwartete Rücktritt des Übungsleiters macht den Verantwortlichen da einen Strich durch die Rechnung.

Die Saison begann für Grün-Weiß-Amisia doch ordentlich, so bot man dem drei Ligen höher antretendem SV Mesum im Kreispokal Steinfurt lange die Stirn (0:2) und siegte in den ersten drei Ligaspielen zwei Mal. Mit sechs Zählern rangiert die nun Ex-Rading-Elf auf Tabellenplatz sieben.

Lauenstein übernimmt "bis auf Weiteres"

Die Frage nach dem Nachfolger wurde jedenfalls umgehend geklärt: Der bisherige Co-Trainer Nico Lauenstein übernimmt die Leitung der Mannschaft "bis auf Weiteres", wie es in der Pressemitteilung heißt.

Bei Heimspiel-Online äußerte sich GWA-Sportleiter Ridder dennoch optimistisch: "Wir nehmen die Situation an, wie sie ist, und gucken tatsächlich nur nach vorne. Wir haben uns selbst Ziele gesteckt und haben einiges vor mit der Mannschaft. Wir haben großes Potenzial in der Truppe und jetzt richtungsweisende Spiele vor uns."

Eingewöhnungszeit bekommt Lauenstein in seiner neuen Rolle als Cheftrainer keinesfalls, denn seinen Einstand feiert der Ex-Profi gleich im Derby gegen den Stadtrivalen SC Altenrheine II (Sonntag, 13:00 Uhr).