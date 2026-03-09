Knall am Bieberer Berg: Kickers Offenbach trennen sich von Glibo Der abstiegsgefährdete Traditionsverein zieht nach dem Abrutschen auf Platz 14 in der Regionalliga Südwest die Reißleine und entlässt seinen Trainer. von red/pm · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am Bieberer Berg herrscht bittere Gewissheit. Was sich als sportliche Krise andeutete, mündet nun in einer harten personellen Konsequenz. Der OFC sieht seine sportliche Existenz in der Regionalliga Südwest gefährdet und reagiert mit der sofortigen Freistellung seines Trainers. Es ist eine Entscheidung, die aus der Not geboren ist, um den drohenden Absturz in die Bedeutungslosigkeit zu verhindern.

Das bittere Ende einer Zusammenarbeit Die Nachricht schlug am heutigen Montag ein wie ein Blitz: Der OFC hat Trainer Kristjan Glibo mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Es ist das Ende einer Ära, die sich die Anhänger der Kickers sicher anders vorgestellt hatten. In einer offiziellen Mitteilung des Vereins wird die Tragweite dieser Entscheidung deutlich. Der Verein betont, dass man sich zu diesem Schritt gezwungen sah, da die sportliche Entwicklung der vergangenen Woche keinen Anlass mehr für Optimismus bot. Die Emotionen kochen hoch, wenn ein Traditionsverein wie Kickers Offenbach den Trainer freistellen muss, doch die nackten Zahlen ließen der Vereinsführung letztlich keine Wahl.

Der freie Fall in den Tabellenkeller Ein Blick auf die aktuelle Tabelle der Regionalliga Südwest offenbart das ganze Drama am Bieberer Berg. Nach 23 absolvierten Spieltagen findet sich der OFC auf dem 14. Tabellenplatz wieder. Mit lediglich sieben Siegen, acht Unentschieden und acht Niederlagen bei einem Torverhältnis von 37:41 hat der Verein nur 29 Punkte gesammelt. Das bedeutet im Klartext: Die Kickers stehen auf einem möglichen Abstiegsplatz. Während Teams wie der SGV Freiberg mit 50 Punkten einsam an der Spitze thronen und selbst der FSV Frankfurt mit 39 Punkten auf Rang drei in weite Ferne gerückt ist, geht der Blick in Offenbach nur noch nach unten. Der Abstand auf den SC Freiburg II, der mit 30 Punkten direkt vor den Kickers liegt, ist zwar minimal, doch die Tendenz zeigt steil abwärts. Die Begründung der Vereinsführung In der Pressemitteilung des Vereins wird die Entscheidung klar und deutlich begründet. „Ausschlaggebend für diese Entscheidung ist insbesondere die sportliche Entwicklung der vergangenen Woche sowie die aktuell schwierige Tabellensituation“, lässt der Verein verlauten. Man spürt den Druck, unter dem die Verantwortlichen standen. Der Verein sieht sich in der Pflicht, „im Sinne des sportlichen Erfolgs kurzfristig zu handeln“. Man wollte nicht länger zusehen, wie der Club immer tiefer in den Sumpf der Abstiegszone gerät. Das Remis am gestrigen Sonntag beim FC 08 Homburg war wohl der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Gegen den Tabellensechsten aus Homburg reichte es nicht für den Befreiungsschlag, der Kristjan Glibo hätte retten können.