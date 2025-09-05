 2025-09-04T13:21:47.781Z

Ligavorschau
Der TV Nabburg will die späte Niederlage im Spitzenspiel mit einem Heimsieg vergessen machen.
Der TV Nabburg will die späte Niederlage im Spitzenspiel mit einem Heimsieg vergessen machen. – Foto: Redaktion Schwandorf

Knackt Silbersee die Überflieger aus Haselbach?

8. Spieltag: Detag Wernberg mit schwerer Heimaufgabe gegen Ettmannsdorf II +++ Kellerduell Diendorf gegen Dürnsricht +++ Nabburg will gegen Kemnath in die Spur zurück

Zwei interessante Paarungen läuten am Samstag den achten Spieltag der Kreisliga West ein. Der mau gestartete TSV Detag Wernberg erwartet den Tabellenzweiten SV Schwandorf-Ettmannsdorf II. Parallel visiert der Rangdritte TV Nabburg gegen den SV Kemnath a.B. einen Heimsieg an. Am Sonntag steht unter anderem der Kellerkracher SV Diendorf gegen DJK Dürnsricht im Fokus. Den achten Sieg im achten Spiel strebt der SV Haselbach an, die bisherigen Überflieger sind diesmal bei der SG Silbersee zugegen.

Morgen, 16:00 Uhr
TV Nabburg
TV Nabburg
SV Kemnath a. B.
SV Kemnath a. B.
16:00

Zum achten Spieltag reist der SV Kemnath a.B. (5., 11) am Samstag zum TV Nabburg (3., 16). Die Gastgeber der kommenden Partie konnten sich zuletzt gegen den SV Haselbach nicht behaupten und gingen leer aus. Kemnath hingegen sicherte sich im torlosen Remis beim TSV Stulln zumindest einen Punkt.

Morgen, 16:00 Uhr
TSV Detag Wernberg
TSV Detag Wernberg
SV Schwandorf-Ettmannsdorf
SV Schwandorf-Ettmannsdorf
16:00

Der schwach gestartete TSV Detag Wernberg (10., 7) empfängt am Wochenende den SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (2., 17). Mit einem Sieg gegen den TSV Nittenau sicherten sich die Schwandorfer zuletzt den Dreier daheim, doch auch die Gastgeber der kommenden Partie gingen beim SC Katzdorf erfolgreich mit drei Zählern vom Platz.

So., 07.09.2025, 15:15 Uhr
TSV Nittenau
TSV Nittenau
1. FC Schmidgaden
1. FC Schmidgaden
15:15

Der 1. FC Schmidgaden (4., 12) tritt am achten Spieltag beim Tabellenletzten TSV Nittenau (14., 2) an. Die kommenden Gastgeber konnten sich vor Wochenfrist gegen den SV Schwandorf-Ettmannsdorf II nicht behaupten, doch auch die Gäste mussten sich knapp gegen den SV Diendorf geschlagen geben.

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
SV Diendorf
SV Diendorf
DJK Dürnsricht-Wolfring
DJK Dürnsricht-Wolfring
15:30

Beim SV Diendorf (13., 3) geht am Sonntag die DJK Dürnsricht-Wolfring (11., 4) auf Tour. Während sich der SVD beim 1. FC Schmidgaden endlich den ersten Saisondreier holte, kam Aufsteiger Dürnsricht am vergangenen Spieltag im Kellerduell gegen den TSV Dieterskirchen nicht über ein Remis hinaus.

So., 07.09.2025, 16:00 Uhr
TSV Stulln
TSV Stulln
SC Katzdorf
SC Katzdorf
16:00

Der TSV Stulln (8., 8) empfängt zum achten Spieltag den SC Katzdorf (7., 11). Der Sportclub unterlag am vergangenen Wochenende dem TSV Detag Wernberg, die Hausherren der kommenden Partie sicherten sich unterdessen im torlosen Remis gegen den SV Kemnath a.B. immerhin einen Punkt.

So., 07.09.2025, 17:00 Uhr
SG Silbersee 08
SG Silbersee 08
SV Haselbach
SV Haselbach
17:00live

Bei der SG Silbersee 08 (6., 11) findet sich dieses Mal der Klassenprimus SV Haselbach (1., 21) ein. Die Hausherren der Partie mussten sich zuletzt beim FC OVI-Teunz geschlagen geben. Dagegen setzte sich der SVH im Spitzenspiel knapp gegen den TV Nabburg durch - und sicherte sich damit auch im siebten Saisonspiel den Sieg. Geht die Serie weiter?

Mi., 24.09.2025, 18:30 Uhr
TSV Dieterskirchen
TSV Dieterskirchen
FC OVI-Teunz
FC OVI-Teunz
18:30

Auf Reisen ist der FC OVI-Teunz (9., 8) und schlägt auf dem Sportgelände des TSV Dieterskirchen (12., 4) auf. Der TSV konnte sich zuletzt bei der DJK Dürnsricht-Wolfring im 2:2 Remis einen Punkt einholen, während sich OVI-Teunz gegen die SG Silbersee durchsetzte und somit den wichtigen Dreier einfuhr.

Aufrufe: 05.9.2025, 12:00 Uhr
Nicole SeidlAutor