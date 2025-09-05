Knackt Silbersee die Überflieger aus Haselbach?

Zwei interessante Paarungen läuten am Samstag den achten Spieltag der Kreisliga West ein. Der mau gestartete TSV Detag Wernberg erwartet den Tabellenzweiten SV Schwandorf-Ettmannsdorf II. Parallel visiert der Rangdritte TV Nabburg gegen den SV Kemnath a.B. einen Heimsieg an. Am Sonntag steht unter anderem der Kellerkracher SV Diendorf gegen DJK Dürnsricht im Fokus. Den achten Sieg im achten Spiel strebt der SV Haselbach an, die bisherigen Überflieger sind diesmal bei der SG Silbersee zugegen.



Zum achten Spieltag reist der SV Kemnath a.B. (5., 11) am Samstag zum TV Nabburg (3., 16). Die Gastgeber der kommenden Partie konnten sich zuletzt gegen den SV Haselbach nicht behaupten und gingen leer aus. Kemnath hingegen sicherte sich im torlosen Remis beim TSV Stulln zumindest einen Punkt.







Der schwach gestartete TSV Detag Wernberg (10., 7) empfängt am Wochenende den SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (2., 17). Mit einem Sieg gegen den TSV Nittenau sicherten sich die Schwandorfer zuletzt den Dreier daheim, doch auch die Gastgeber der kommenden Partie gingen beim SC Katzdorf erfolgreich mit drei Zählern vom Platz.







Der 1. FC Schmidgaden (4., 12) tritt am achten Spieltag beim Tabellenletzten TSV Nittenau (14., 2) an. Die kommenden Gastgeber konnten sich vor Wochenfrist gegen den SV Schwandorf-Ettmannsdorf II nicht behaupten, doch auch die Gäste mussten sich knapp gegen den SV Diendorf geschlagen geben.







Beim SV Diendorf (13., 3) geht am Sonntag die DJK Dürnsricht-Wolfring (11., 4) auf Tour. Während sich der SVD beim 1. FC Schmidgaden endlich den ersten Saisondreier holte, kam Aufsteiger Dürnsricht am vergangenen Spieltag im Kellerduell gegen den TSV Dieterskirchen nicht über ein Remis hinaus.





Der TSV Stulln (8., 8) empfängt zum achten Spieltag den SC Katzdorf (7., 11). Der Sportclub unterlag am vergangenen Wochenende dem TSV Detag Wernberg, die Hausherren der kommenden Partie sicherten sich unterdessen im torlosen Remis gegen den SV Kemnath a.B. immerhin einen Punkt.





Bei der SG Silbersee 08 (6., 11) findet sich dieses Mal der Klassenprimus SV Haselbach (1., 21) ein. Die Hausherren der Partie mussten sich zuletzt beim FC OVI-Teunz geschlagen geben. Dagegen setzte sich der SVH im Spitzenspiel knapp gegen den TV Nabburg durch - und sicherte sich damit auch im siebten Saisonspiel den Sieg. Geht die Serie weiter?







Auf Reisen ist der FC OVI-Teunz (9., 8) und schlägt auf dem Sportgelände des TSV Dieterskirchen (12., 4) auf. Der TSV konnte sich zuletzt bei der DJK Dürnsricht-Wolfring im 2:2 Remis einen Punkt einholen, während sich OVI-Teunz gegen die SG Silbersee durchsetzte und somit den wichtigen Dreier einfuhr.