Knackt der RSV Büblingshausen das erste Top-Sieben-Team?

Wetzlar. 3:4 gegen Braunfels, 1:2 gegen Heuchelheim II, 1:1 gegen Amedspor, 0:1 gegen Bicken, 2:2 gegen Beilstein – die Liste der Auftritte gegen Mannschaften aus den Top Sieben der Tabelle liest sich für alle, die es mit Fußball-Kreisoberligist RSV Büblingshausen halten, ernüchternd. Die Mannschaft aus dem Wetzlarer Süden rangiert aktuell auf Platz vier des Tableaus, Ende vergangener Saison stand Position drei zu Buche. Gut, keine Frage – aber auch gut genug für die Ansprüche beim RSV? Und woran liegt’s, dass es für ganz oben wieder nicht zu reichen scheint?