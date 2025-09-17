Knackpunkt Rot: Gospenroda siegt in Gotha

Gospenroda erwischte zunächst einen schwachen Start. Die Hausherren übernahmen von Beginn an die Initiative und erspielten sich früh gute Möglichkeiten. In der 14. Minute war es dann soweit: Nach starker Vorarbeit von Heun traf Scholz zum verdienten 1:0 für Gotha. Nur drei Minuten später kam es jedoch zu einer entscheidenden Szene. Nach einem Foulspiel sah Franz Burkhardt von Wacker Gotha die Rote Karte - der Schiedsrichter wertete das Vergehen als Vereitlung einer klaren Torchance (17.). Den fälligen Freistoß verwandelte Til Zarschler direkt und brachte sein Team mit einem platzierten Schuss zurück ins Spiel (19.). „Der Schlüssel war, dass wir nach unserer schlechten Anfangsphase nicht zerbrochen sind, sondern uns immer mehr in das Spiel reingebissen haben und bis zum Schluss jeder an den Sieg geglaubt hat. Natürlich war die Überzahl auch ein Faktor für unseren Sieg“, erklärte Gospenroda-Kapitän Zarschler nach der Partie. Bis zur Pause entwickelte sich trotz Unterzahl eine offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Gospenroda dann kaltschnäuzig. In der 56. Minute schlossen Jonas Jonik und Alex Schüler einen mustergültigen Konter ab und stellten auf 2:1 für die Gäste. In der Folge hätte Gospenroda die Führung sogar noch früher ausbauen können, vergab jedoch mehrere hochkarätige Möglichkeiten. Das 3:1 fiel schließlich in der 67. Minute: Nach einem feinen Chipball von Kapitän Til Zarschler war Jonas Spieß zur Stelle und erhöhte. Doch Gotha steckte nicht auf und kam in der 80. Minute durch Herda noch einmal heran. Für die endgültige Entscheidung sorgte erneut Til Zarschler in der 87. Minute. Nach einem Foul an seinem Bruder Ben Zarschler trat der Kapitän selbst zum Elfmeter an und verwandelte sicher zum 4:2-Endstand. „Natürlich hatten wir durch die Rote Karte einen Vorteil. Aber wir haben es uns an diesem Tag verdient gehabt. Wir wollten den Sieg einfach unbedingt und können daraus viel Kraft für die nächsten Aufgaben ziehen. Mit so einer Leistung können wir jeden in der Liga ärgern“, zog Zarschler nach Abpfiff ein positives Fazit.