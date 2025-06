Knackpunkt Relegation: Ausgang beeinflusst die Landesliga-Einteilung

Am Freitagabend und am Sonntagmittag geht es zum letzte Mal rund in der Landesliga-Saison 2024/25. In der Abstiegsrelegation spielen der MSV Börde und der TSV Rot-Weiß Zerbst den letzten Startplatz für die neue Landesliga-Spielzeit aus. Der Ausgang der Relegation beeinflusst unmittelbar die Staffeleinteilung.

Diese dürfte in vielerlei Hinsicht selbsterklärend sein. Doch die Spieler und Verantwortlichen eines Clubs werden die Relegation besonders gespannt verfolgen: die des SV Baalberge. Setzt sich nämlich der MSV Börde durch, so hätte die Nord-Staffel in der neuen Saison einen "Anwärter" zu viel. Dann müssten voraussichtlich die Baalberger aufgrund ihrer geografischen Lage in die Süd-Staffel wechseln. Gewinnt allerdings der TSV Rot-Weiß Zerbst über zweimal 90 Minuten (plus evtl. Verlängerung), so ginge die Rechnung mit 16 Teams pro Staffel genau auf. Die Zerbster blieben im Süden, Baalberge im Norden.

So könnte die Staffeleinteilung mit dem MSV Börde aussehen