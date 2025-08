Wuppertal gewann mit 3:0 gegen Velbert. – Foto: Jochen Classen

Knackpunkt Platzverweis: Wuppertal zeigt Velbert die Grenzen auf Der Wuppertaler SV ringt die SSVg Velbert im Bergischen Derby mit 3:0 (1:0) nieder. Eine rote Karte spielte dem WSV dabei in die Karten.

Im Gegensatz zur Vorwoche profitierte der Wuppertaler SV diesmal von einem Platzverweis in den ersten 45 Minuten. Ein Blackout von Felix Herzenbruch brachte die SSVg Velbert in Unterzahl. Spätestens danach hatte der WSV die Partie komplett im Griff und setzte sich im Lokalduell durch.

Velbert nach bemühtem Auftakt im Rückwärtsgang - Herzenbruchs verlässt früh das Feld Velbert hatte in den Anfangsminuten zunächst optische Vorteile, Wuppertal schaute sich geduldig an, was der Aufsteiger im eigenen Ballbesitz anzubieten hatte und versuchte mit schnellen Gegenstößen zu antworten. So hatten die mitgereisten Gästefans auch schon früh den Torschrei auf den Lippen. Vincent Schaub hatte auf der linken Seite reichlich Zeit und Platz, fand mit der Hereingabe Daiki Kamo, dessen Kopfball Luis Plath nur nach vorne abtropfen ließ. Die Kugel rollte vor die Füße von Jeff-Denis Fehr, der beinahe ohne Gegnerdruck nicht ins leere Tor schob, sondern den rechten Torpfosten traf (11.).

Heute, 19:30 Uhr SSVg Velbert SSVg Velbert Wuppertaler SV Wuppertaler SV 0 3 Abpfiff Mit der Riesenchance schwenkte das Pendel auch umgehend auf Seiten der Gäste, die nun mehr Ballbesitzphasen erhielten, aber lange noch nicht zwingend genug waren. Eine Schuss-Flanke von Schaub, die das Tor knapp verfehlte, war da noch das höchste der Gefühle (27.). Es ging auf ereignisreiche Schlussminuten der ersten Hälfte zu. Zunächst verpasst Kamo eine flache Hereingabe von Levin Müller nur um einen Schritt (39.), wenig später setze Celal Aydogan seinen Distanzschuss vielleicht einen Meter am oberen Torwinkel vorbei (40.). Es folgte die vielleicht spielentscheidende Szene: Nach einem kurz ausgeführten Freistoß nahm Felix Herzenbruch den Ball aus unerklärlichen Gründen wieder in die Hand - und das direkt vor Gegenspieler Fehr. Dem Schiedsrichter blieb nichts anderes übrig, als den erfahrenen Abwehrmann vom Platz zu stellen (41.). Und es kam noch dicker für die Velberter. Nach einer Freistoß-Flanke verpasste zunächst Kilian Bielitza aus vielversprechender Position. Die Kugel rollte weiter auf Aydogan, der aus kurzer Distanz nicht lange zögerte und wuchtig in die Maschen versenkte (45.+2).