Ein Platzverweis traf Kray ins Mark. – Foto: Marian Ograjensek

Knackpunkt Platzverweis: Kray verliert 0:3 gegen Niederwenigern 0:3 Niederlage im Auswärtsspiel bei den SF Niederwenigern Verlinkte Inhalte Landesliga 2 FC Kray Niederwenig.

Erneut mit leeren Händen musste Landesligist FC Kray am gestrigen Freitag im Auswärtsspiel bei den SF Niederwenigern den Platz verlassen. Nach 90 Minuten unterlag das Team von Trainer Dimitros Pappas den Gastgebern mit 0:3.

Ibrahim sieht die rote Karte Dabei war der Start des FCK in das Spiel erneut gut, denn man versuchte von Beginn an die Hausherren unter Druck zu setzen. Schon in der achten Minute hatte Semih Köse nach einer Ecke die Chance zur Führung, doch SG Keeper Höppner parierte den Schuss aus der zweiten Reihe. Daraufhin folgten weitere Eckbälle; die Krayer Abschlüsse brachten jedoch keinen Treffer und die Hausherren fanden dann besser ins Spiel. In der 15. Minute prüfe Frederik Lach FCK-Keeper Raphael Koczor mit einem Schuss aus 20 Metern, doch Krays Keeper war auf dem Posten und parierte zur Ecke, die allerdings keine Gefahr brachte. Brenzlige Situation dann in der 36. Minute für Kray. Nach einer Ecke köpfte SF-Stürmer Madel an die Latte und erneut war der Krayer Keeper beim Nachschuss von Lach auf dem Posten. Die mit spielentscheidende Situation dann in der 41. Minute. Dlovan Ibrahim setzte sich auf links gegen zwei Gegenspieler durch, legte sich dann jedoch den Ball zu weit vor, kam gegen den heraus eilenden SF Keeper Höppner zu spät und grätschte in den Torhüter hinein. Die Folge: rote Karte und Unterzahl für den FC Kray. Und es kam vor dem Halbzeitpfiff noch schlimmer. In der Nachspielzeit kam Sekvan Rascho an den Ball und sein Schuss landete abgefälscht zur Hausherrenführung im Tor.

Gestern, 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern Niederwenig. FC Kray FC Kray 3 0 Abpfiff + Video Und genauso wie die erste Halbzeit endete, begannen die zweiten 45 Minuten. Es waren gerade einmal fünf Minuten gespielt, als Niederwenigern Stürmer Moreno Mandel auf rechts durchstartete, Raphael Koczor mit einem platzierten Schuss keine Abwehrmöglichkeit ließ und auf 2:0 stellte. Zwar war die Krayer Mannschaft weiterhin bemüht, den Anschlusstreffer zu erzielen; versuchte es oft über zweite Bälle ins Spiel zu finden, was auch einige Zeit nicht schlecht lief, doch Großchancen blieben Mangelware. Die endgültige Entscheidung dann in der 83. Minute. Nach einem lang geschlagenen Freistoß von Raphael Koczor kam Niederwenigerns Heufken im Mittelfeld an den Ball, zog auf 50 Metern einfach einmal ab und traf zum 3:0 Endstand ins leere Tor.