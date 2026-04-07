Knackpunkt 3. Liga: Wie viele Teams steigen aus der Oberliga ab?

Zumindest ein Teilziel hat der 1. FC Lok Stendal erreicht. Mit dem 1:0-Überraschungserfolg beim Titelanwärter SC Freital hat der Aufsteiger am Ostermontag den vorletzten Tabellenplatz der NOFV-Oberliga Süd verlassen und sich auf Rang 14 vorgeschoben. Welchen Platz es aber schlussendlich für den Klassenerhalt benötigt, ist aktuell noch völlig offen.
Knackpunkt ist in diesem Fall der Aufstieg zur und der Abstieg aus der 3. Liga. Beides entscheidet darüber, wie viele Teams aus der Oberliga am Saisonende den Gang nach unten antreten müssen.
Zumindest in der Abstiegsfrage aus Liga drei scheint es schon eine Antwort zu geben: Angesichts von zwölf Punkten Rückstand auf das rettende Ufer dürfte der FC Erzgebirge Aue im Endspurt wohl kaum noch zu retten sein.
Völlig offen ist dagegen der zweite Teilaspekt: Die Frage nach dem Drittliga-Aufsteiger wird sich erst Ende Mai klären. Dann nämlich, wenn der Meister/Teilnehmer der Regionalliga Nordost - voraussichtlich der 1. FC Lokomotive Leipzig - die beiden Relegationsspiele gegen den Vertreter aus Bayern absolviert hat. Scheitert der Nordost-Vertreter in der Relegation, erhöht sich die Zahl der Absteiger. Wir blicken auf die vier (noch) möglichen Szenarien - vorausgesetzt, es gibt keine Rückzüge aus der Oberliga.
Das wäre das Best-Case-Szenario für die Regional- und entsprechend auch für die Oberligisten im Abstiegskampf. Angesichts der sportlich fast auswegslosen Lage des FC Erzgebirge Aue ist es allerdings auch das unrealistischste Szenario.
Sollte kein Nordost-Club aus der 3. Liga absteigen und der Nordost-Vertreter in der Relegation aufsteigen, gibt es nur einen Absteiger aus der Regionalliga Nordost. In diesem Fall würden nur die jeweils beiden Letztplatzierten der Oberliga-Staffeln direkt absteigen und die beiden Teams von Tabellenplatz 14 eine Relegation gegeneinander um den letzten verbliebenen Oberliga-Startplatz spielen.
Sollte kein Nordost-Club aus der 3. Liga absteigen, der Nordost-Vertreter allerdings in der Drittliga-Relegation scheitern, gäbe es regulär zwei Absteiger aus der Regionalliga Nordost. Dann müssten die letzten drei Teams beider Oberliga-Staffeln in die Verbandsligen absteigen.
Sollte ein Nordost-Club (der FC Erzgebirge Aue) aus der 3. Liga absteigen, der Nordost-Vertreter allerdings die Drittliga-Relegation erfolgreich bestreiten, bleibt es beim regulären Prozedere. Zwei Teams müssten aus der Regionalliga Nordost absteigen, je drei Mannschaften aus den beiden Oberliga-Staffeln.
Sollte ein Nordost-Club (der FC Erzgebirge Aue) aus der 3. Liga absteigen und der Nordost-Vertreter in der Drittliga-Relegation scheitern, müsste ein zusätzlicher Startplatz in der Regionalliga Nordost her. Das wäre das Worst-Case-Szenario für die Mannschaften im Abstiegskampf.
In diesem Fall würden drei Teams aus der Regionalliga absteigen und folglich würde sich auch die Anzahl der Oberliga-Absteiger um einen erhöhen. Die Teams von den Plätzen 14, 15 und 16 würden direkt in die Verbandsligen absteigen. Zusätzlich spielen die Tabellen-13. aus beiden Oberliga-Staffeln eine Relegation gegeneinander - und der Verlierer steigt ab.