„Knackiges Programm“: Jetzendorf empfängt Aindling zum Duell

Der TSV Jetzendorf und der TSV Aindling sind in der neuen Saison noch ungeschlagen. Heute Abend treffen beide Mannschaften aufeinander.

Jetzendorf – Am Mittwochabend steht im Lorenz-Wagner-Stadion ein wegweisendes Duell an: Der TSV Jetzendorf empfängt zum dritten Spieltag der Fußball-Landesliga Südwest den TSV Aindling. Beide Mannschaften sind gut in die Saison gestartet – Jetzendorf mit vier Punkten aus zwei Partien, Aindling sogar mit zwei Siegen.

Die Gäste aus dem Landkreis Aichach-Friedberg machten dabei vor allem offensiv auf sich aufmerksam. Laurin Völlmerk, mit Bayernliga-Erfahrung ausgestatteter Neuzugang vom A-Klassisten SG Adelsried, hat sich auf Anhieb als Unterschiedsspieler erwiesen. Fünf Tore in zwei Spielen, zuletzt ein Doppelpack beim 2:1 in Hollenbach – das lässt aufhorchen. Aindling präsentiert sich eingespielt, effizient und defensiv stabil. „Für mich ist das eine Top-5-Mannschaft“, sagt Jetzendorfs Trainer Markus Pöllner. Mit dieser Einschätzung ist er nicht allein.