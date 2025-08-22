Knackige Aufgabe für den VfR Garching

In der Bezirksliga empfangen die Fußballer des VfR Garching mit dem TSV Gaimersheim einen Titelaspiranten.

Garching – Mit zuletzt zwei Siegen ist der VfR Garching in der Bezirksliga angekommen, aber jetzt wartet eine richtig knackige Aufgabe. Mit dem TSV Gaimersheim empfängt Garching am Sonntag (15 Uhr, Sportanlage an der Schleißheimer Straße) einen heißen Meisterschaftskandidaten.

Gaimersheim war in der vergangenen Saison schon nahe dran an der Landesliga, aber diese Runde läuft noch nicht rund. Aktuell hat der Kontrahent der Garchinger nur vier Zähler nach fünf Spielen, aber in der Vorwoche gab es den ersten Saisonsieg mit einem 3:0 in Gerolfing. „Die haben riesiges Potenzial mit einigen in Ingolstadt gut ausgebildeten Spielern“, sagt der Garchinger Trainer Mike Niebauer.

Personell hat er bei seinem Team zwei richtig schmerzhafte Verluste. Vitus Eicke hat zuletzt die Innenverteidigung stabilisiert und Leon Fellner zusammen mit Spielertrainer Mike Niebauer fast alle Tore zusammen produziert. Beide Spieler sind diesmal nicht dabei.

Clublegende wieder im Kader

Dafür steht Clublegende Dennis Niebauer wieder im Kader, wird aber von der Bank kommen. Zu fortgeschrittener Spielzeit könnte den Garchinger Fans das Herz aufgehen, wenn wieder die Niebauer-Brothers gemeinsam auf dem Platz stehen. Auch Stürmer Gottfried Agbavon dürfte wieder seinen Platz in der Startformation bekommen. In den ersten Saisonwochen und der bayerischen Ferienzeit müssen viele Vereine gezwungenermaßen rotieren.

VfR Garching: Dietrich, Eisl, Hölzl, James, Mitko, Stefanovic, M. Niebauer, Sostaric, Reilly-Scott (Lujic), Vogel, Agbavon.