Knackig war’s und bleibt es 

Der Frust über den verpassten Aufstieg ist inzwischen verflogen: Als einziger der 15 B-Liga-Vizemeister im Fußballverband Rheinland fiel der SV Fortuna Nohn in der vergangenen Saison aus dem Aufstiegsraster – wegen des schlechtesten Punktequotienten. Co-Spielertrainer Peter Schröder blickt zurück: „Aus den letzten acht Spielen hatten wir sieben Siege geholt. Es war schon bitter, nicht aufgestiegen zu sein. Daran anzuknüpfen und diesen Tabellenplatz zu bestätigen, ist jetzt unser großes Ziel. Ob es am Ende reicht, werden die nächsten Wochen und Monate zeigen. Wir machen uns keinen Druck.“

So lief der Auftakt Mit dem bisherigen Saisonverlauf ist man in Nohn sehr zufrieden: Mit 14 Punkten ist die Fortuna ungeschlagener Spitzenreiter der B 12. „Das Auftaktprogramm war sehr knackig. Besonders wichtig war der 4:2-Sieg bei der SG Brück-Dreis. Auch mit unseren Neuzugängen sind wir sehr zufrieden – Tobias Jöcken, Noah Röhl und Jannis Hoffmann haben voll eingeschlagen und sind echte Glücksgriffe“, berichtet Schröder, der in seiner sechsten Saison neben seiner Rolle auf dem Platz auch als Co-Trainer agiert.

„Die Zusammenarbeit mit Sascha Arnoldy könnte besser nicht sein. Wir kennen uns schon ewig. Bei Aufstellungen, Trainingsinhalten und taktischer Ausrichtung sprechen wir dieselbe Sprache“, sagt der 33-jährige Familienvater von eineinhalbjährigen Zwillingen.