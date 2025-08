Knab: "Habe mir berichten lassen, dass es ordentlich zur Sache ging"

Die Fußballer des SV 08 Laufenburg spielen im Bezirk Hochrhein künftig am höchsten – in der Verbandsliga. Vizekapitän Sandro Knab spricht im Aufsteigerporträt über Schlüsselspiele und Feierbiester.

In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateursport. Heute: der SV 08 Laufenburg − Aufsteiger in die Fußball-Verbandsliga. Dank einer starken Rückrunde wurde er Vizemeister der Landesliga II. Vizekapitän Sandro Knab blickt auf die Saison zurück.

Mannschaftliche Geschlossenheit vorausgesetzt – was war darüber hinaus ein wichtiger Erfolgsfaktor?

Weil uns ein paar Leistungsträger weggebrochen waren, hatten wir eine echte Jetzt-erst-recht-Mentalität. Wir sind noch enger zusammengerückt, haben uns vertraut und noch besser harmoniert. Das war ein wichtiger Punkt.

Die beste Anekdote der Saison?

Wir hatten jetzt nicht den verrückten Spieler oder Ähnliches. Aber wir haben viele Spitznamen, bei Simon Hilpert zum Beispiel. Er ist groß, mit langen, krakeligen Beinen. Manchmal kann man gar nicht glauben, dass er den Ball noch weggrätscht, aber er bekommt es hin. Deshalb haben wir ihn Zentaurus genannt. In Pfaffenweiler in der Aufstiegsrunde, hat er an der Außenlinie mal ein Tackling gemacht, als er 1,50 Meter hinter dem Gegenspieler war, aber noch drankam. Ein echter Kämpfer. Das war ein bisschen sinnbildlich. Wir waren zur Halbzeit (2:2) ein Mann weniger – und haben in Unterzahl nach der Pause noch drei Tore zum 5:2-Sieg gemacht.