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Ligabericht
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Klupsch und Walter mit doppeltem Dreierpack zum Saisonstart
Bezirksliga: Remis für die Aufsteiger aus Wittlich, Irsch und St. Matthias, Heim-Niederlage für Birresborn. Ein Punkt für Niederemmels Interimstrainer Leitzgen. BILDERGALERIE
von Andreas Arens · Gestern, 17:42 Uhr · 0 Leser
Gleich zum Saisonauftakt punktete der SV Wittlich: Im Duell mit der SG Ruwertal/Gutweiler hieß es am Ende 1:1 – Foto: Natalie Plein