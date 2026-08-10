 2026-08-06T13:32:42.897Z

Ligabericht

Klupsch und Walter mit doppeltem Dreierpack zum Saisonstart

Bezirksliga: Remis für die Aufsteiger aus Wittlich, Irsch und St. Matthias, Heim-Niederlage für Birresborn. Ein Punkt für Niederemmels Interimstrainer Leitzgen. BILDERGALERIE

von Andreas Arens · Gestern, 17:42 Uhr · 0 Leser
Gleich zum Saisonauftakt punktete der SV Wittlich: Im Duell mit der SG Ruwertal/Gutweiler hieß es am Ende 1:1
Gleich zum Saisonauftakt punktete der SV Wittlich: Im Duell mit der SG Ruwertal/Gutweiler hieß es am Ende 1:1 – Foto: Natalie Plein

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BZL West Rheinland
SV Wittlich – SG Ruwertal/Gutweiler 1:1 (0:0)