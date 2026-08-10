Klupsch und Walter mit doppeltem Dreierpack zum Saisonstart

Im Eröffnungsspiel der Bezirksliga – die Partie wurde aufgrund der Hochzeit von Wittlichs Angreifer Niklas Servatius auf Freitag vorverlegt – gab es keinen Sieger. Beide Treffer fielen in der Schlussphase. Ruwertal hatte in Durchgang eins mehr Spielanteile und agierte griffiger. Der Aufsteiger aus der Säubrennerstadt wurde fortan mutiger und legte seine Nervosität ab. Nach Vorarbeit von Benjamin Thorbeck stand es nach 87 Minuten durch den Treffer von Jonas Jung jedoch 1:0 für die Ruwertaler. Neuzugang Youssef Ragouba war es schließlich, in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit einer abgefälschten Flanke doch noch für den Ausgleichstreffer sorgte. Wittlichs Trainer Christian Schroeder konnte mit dem Punkt gut leben. „Weil wir in der zweiten Halbzeit schon derart dominant waren, war es ein bisschen ärgerlich, nicht noch gewonnen zu haben. Gegen ein Team aus dem erweiterten Spitzenbereich haben wir spielerisch gut mitgehalten, sodass ich zufrieden sein kann mit dem Auftakt.“ SG-Coach Bastian Jung konstatierte, dass die „Führung zu dem Zeitpunkt etwas glücklich war. Obwohl wir in der ersten Halbzeit die Spielkontrolle hatten und die bessere Mannschaft waren, hat uns Wittlich 25 Minuten extrem hinten reingedrückt. Aufgrund des Spielverlaufs ist das 1:1 das gerechte Ergebnis.“ Tobias Krämer hatte kurz nach Wiederbeginn die große Möglichkeit, als er allein auf Max Becker zulief, aber unglücklich umknickte, die Gäste in Führung zu bringen.

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