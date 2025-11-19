Klubboss von Zweitliga-Krösus trotz Leaderposition unzufrieden

FC Oetwil-Geroldswil: Star-Stürmer Herger bereits wieder weg - Trainer angezählt? Der FC Oetwil-Geroldswil überwintert standesgemäss als Leader in der Zweitliga-Gruppe 1. Die Limmattaler zeigten aber trotz einem Luxus-Kader schwankende Leistungen. Dies missfällt Präsident Vincenzo Tortora, der den Aufstieg in die 2. Liga interregional als klares Ziel definiert hat. "Ich bin nur zu 65 Prozent zufrieden. Das habe ich dem Trainer auch gesagt", liess sich dieser in der "Limmattaler Zeitung" zitieren. Der Klubboss ärgerte sich insbesondere über einzelne Leistungen. Darunter sind beispielsweise die Niederlagen gegen Unterstrass ("das war unterirdisch") und Rümlang ("eine Katastrophe"), sowie das Cup-Out gegen Regensdorf ("dieses Spiel muss du heimbringen"). Trainer Leonel Romero ist deshalb aber laut Tortora ("Diese Frage stellt sich nicht") nicht angezählt. Derweil soll aber Roman Herger, einer der Oetwiler Star-Stürmer, den Verein nach rund einem Jahr wieder verlassen. Als Grund wird eine neue berufliche Herausforderung angegeben.

FC Pfäffikon: Trainer Kobel muss gehen. Der FC Pfäffikon vermeldet die Trennung mit Trainer Kurt Kobel. "Der Verein hat entschieden, den bestehenden Vertrag vorzeitig aufzulösen", heisst es in einer Mitteilung. Kobel war insgesamt dreieienhalb Jahre beim Oberländer Drittligisten tätig. In dieser Zeitspanne wurden in der Gruppe 6 die Plätze 6, 3 und 2 erreicht. In der laufenden Meisterschaft liegt der FCP auf Platz 3 - mit vier Punkten Rückstand auf Leader Zollikon. Über die Nachfolgeregelung machte der Verein noch keine Angaben.