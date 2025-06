Klub-WM: Ex-Spieler des 1.  FC Kleve ist dabei

Er hat zwischenzeitlich als Kellner gearbeitet, ist ein Weltenbummler in Sachen Fußball, weil er sich den Traum von einer Karriere als Profi erfüllen wollte, und hat auch einmal im Stadion am Klever Bresserberg Station gemacht. Mittlerweile ist der Mann aus der Abteilung Toreverhinderung in seine Heimat zurückgekehrt und tritt mit seinem aktuellen Klub jetzt auf der ganz großen Fußballbühne auf – bei der Klub-WM in den USA.

Der Rekordmeister steigt am Sonntag, 15 Uhr MEZ, ins Turnier ein und trifft dann auf einen der großen Außenseiter dieser Weltmeisterschaft. Der Gegner der Bayern im TQL Stadium in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio ist Auckland City. Der Klub aus Neuseeland nahm zwischen 2006 und 2023 immerhin schon an zwölf Ausgaben der Klub-WM, die da noch in einem anderen Format ausgetragen wurde, teil. Doch in der Gruppe mit den Bayern, Benfica Lissabon (Portugal) und Boca Juniors (Argentinien) dürfte es für Auckland nur darum gehen, sich möglichst gut aus der Affäre zu ziehen.

Das neue Format dieses Turniers beschert den 32 Teilnehmern einen warmen Geldsegen. So gibt es etwa für Vincent Kompany einen ganz klaren Auftrag. Der Trainer soll den FC Bayern München so lange wie möglich im Turnier halten, weil der Deutsche Meister beweisen will, dass er im internationalen Geschäft unverändert einer der Top-Klubs ist. Und natürlich kann der Klub die WM-Millionen für seine Transferaktivitäten gut gebrauchen.

Zum Kader des Klubs, der 13 Mal die Champions League der Ozeanischen Fußball-Konföderation (OFC) gewonnen hat, zählt Michael James den Heijer. Der 29-jährige Innenverteidiger hat in der Saison 2020/21 ein kurzes, aber sehr bemerkenswertes Gastspiel beim 1. FC Kleve gegeben. Jetzt will er einen Weltstar wie Harry Kane stoppen.

„Ich bin extrem stolz, an diesem großen Turnier teilnehmen zu dürfen. Die Chance, mit einigen der weltbesten Spieler auf dem Feld zu stehen, wird mir ewig in Erinnerung bleiben“, sagt den Heijer im Gespräch mit unserer Redaktion. Es fühle sich an wie eine Belohnung für alle Strapazen seiner sportlichen Laufbahn. „Das Ziel für mich und unser Team ist es, den Einsatz auf dem Platz, den Wettkampf mit außergewöhnlichen Spielern und jeden Moment zu genießen. Denn es war ein langer Weg bis hierher“, sagt Den Heijer. Man wolle alle kleinen Nationen in Ozeanien stolz machen.

Allerdings, so viel steht fest, haben es die Gegner in sich. Allen voran die Münchner Bayern. „Wir machen uns keine Illusionen darüber, was für eine enorme Herausforderung es ist, gegen sie anzutreten. In Neuseeland spielen wir oft wie Bayern München: Vollgas, voller Angriff. Jetzt müssen wir uns umstellen und uns auf unsere Verteidigung konzentrieren“, sagt den Heijer.

Viel Respekt vor Harry Kane

Und wie blickt er auf das Duell mit Top-Stürmer Harry Kane? „Harry Kane ist jemand, den ich nicht nur wegen seiner fußballerischen Fähigkeiten bewundere, sondern auch wegen seines positiven Einflusses in den Medien mit Blick auf Themen wie Wohlbefinden und psychische Gesundheit.“ Den Heijer selbst arbeitet in seiner Heimat Neuseeland im Bereich der präventiven Förderung psychischer Gesundheit und des Wohlbefindens von Jugendlichen an Schulen, daher der Bezug zum Thema. „Es wird viel Durchhaltevermögen erfordern, Kane in den Griff zu kriegen“, sagt den Heijer.

Der Neuseeländer bestritt für den 1. FC Kleve sieben Meisterschaftsspiele und eine Pokalpartie in der Innenverteidigung neben Abwehrchef Nedzad Dragovic. Dabei erzielte er drei Tore für das Team von Trainer Umut Akpinar und wurde dreimal in die Oberliga-Elf der Woche des Fußballportals FuPa gewählt. Dann stoppte Corona den Sport ein zweites Mal. Die Saison wurde wegen der Pandemie abgebrochen.

Gute Erinnerungen an Kleve

Wie schaut den Heijer auf seine Zeit am Niederrhein zurück? „Kleve ist eine tolle, bescheidene Stadt mit fleißigen Menschen und treuen Fans. Ich habe die Zeit mit der Mannschaft sehr genossen und glaube, es wäre eine großartige Saison geworden, wenn sie nicht wegen Corona verkürzt worden wäre. Ich glaube, es wäre ein großartiger Schritt für mich in den deutschen Fußball gewesen“, sagt den Heijer. „Schade, dass Corona diese Träume zerstört hat.“

Corona machte Michael den Heijer auch in anderer Hinsicht das Leben schwer. Der Neuseeländer hatte damals in Nimwegen in der Gastronomie gearbeitet, in der es wegen der Pandemie kaum noch Stellen gab. Er sah in Europa keine Perspektive für sich. Deshalb kehrte der stets gut gelaunte Kicker in seine Heimat zurück. „Es war eine harte Entscheidung für mich. Ich hätte gerne bis zum Schluss alles für den 1. FC Kleve gegeben. Aber Corona hat viel verändert. Daher macht eine Rückkehr Sinn“, sagte Michael den Heijer damals im Gespräch mit unserer Redaktion.

Umut Akpinar, Coach des 1. FC Kleve, hat nur allerbeste Erinnerungen an den Neuseeländer. „Er kam als Testspieler zum Training. Ich habe noch nie einen Akteur erlebt, der im ersten Training direkt einen so nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat. Es war sofort klar, dass wir ihn verpflichten würden“, sagt Akpinar, der noch heute ab und an Kontakt mit dem Abwehrspieler hat.

Michael den Heijer hatte damals vor seiner Rückkehr nach Neuseeland bei Umut Akpinar angefragt, ob er zum 1. FC Kleve zurückkommen könnte, wenn er sich mit seiner niederländischen Freundin entscheiden würde, nicht in seiner Heimat leben zu wollen. „Das wäre natürlich eine Option für uns gewesen. Doch dazu ist es ja nicht gekommen. Es geht ihm in Neuseeland gut, eine Rückkehr nach Deutschland ist überhaupt kein Thema“, so Akpinar, der den Heijer als einen „kopfballstarken, guten Innenverteidiger mit sehr viel Spielverständnis“ bezeichnet.

Großartige Entwicklung

Deshalb ist es für den Trainer des 1. FC Kleve auch keine Überraschung, dass sich Michael den Heijer in seiner Heimat als Fußballer durchgesetzt hat. Der Abwehrspieler lief von 2021 bis 2023 erst für Auckland United auf. Seit 2023 ist er für Auckland City am Ball und hat laut transfermarkt.de seinen Marktwert mittlerweile auf 200.000 Euro gesteigert.

Michael den Heijer hatte seine ersten Schritte im Fußball in Neuseeland gemacht und für sein Land bei der U17-Weltmeisterschaft gespielt. 2014 wechselte er für eine Saison zum japanischen Klub Kashiwa Reysol. 2016 ging er zum NEC Nimwegen, wo er den Durchbruch nicht schaffte. In der Saison 2019/2020 lief der Abwehrspieler deshalb für den SV DFS Opheusden in der fünfthöchsten Spielklasse in den Niederlanden auf, ehe er über die Grenze zum 1. FC Kleve wechselte. Dort hinterließ er auch wegen seiner spannenden Lebensgeschichte Eindruck, die jetzt ein weiteres ereignisreiches Kapitel erhält.