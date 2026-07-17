Klub aus der 2. Bundesliga holt Stammtorhüter von RW Oberhausen Rückschlag für RW Oberhausen in der Regionalliga West: Torhüter Kevin Kratzsch steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Energie Cottbus in die 2. Bundesliga. von André Nückel · Heute, 21:25 Uhr · 0 Leser

Das ist Kevin Kratzsch. – Foto: IMAGO / DeFodi Images

Zwei Wochen vor dem Saisonstart in der Regionalliga West erleidet Rot-Weiß Oberhausen einen großen Rückschlag: Stammtorhüter Kevin Kratzsch steht laut übereinstimmenden Medienberichten vor einem Wechsel in die 2. Bundesliga zum Aufsteiger Energie Cottbus.

Kratzsch bringt für einen Torwart trotz seiner 24 Jahre bereits eine spannende Vita mit. Der 1,90 Meter große Linksfuß wurde im Nachwuchs des FC Carl Zeiss Jena ausgebildet und sammelte dort erste Erfahrungen in der U17-Regionalliga und U19-Regionalliga sowie in der zweiten Mannschaft. Im Herrenbereich führte sein Weg über den SV Straelen zu Rot-Weiß Oberhausen, wo er sich nach einer Anlaufphase zur Stammkraft entwickelte. Für RWO kam Kratzsch in den vergangenen beiden Spielzeiten der Regionalliga West jeweils auf 33 Einsätze. Spannend: Der bald ehemalige RWO-Keeper wurde insgesamt 35-mal in die FuPa-Elf der Woche gewählt.

Cottbus soll hohe Ablöse zahlen In der Lausitz dürfte der Schlussmann zunächst als Herausforderer eingeplant werden, immerhin hat Energie mit Marcel Lotka von Fortuna Düsseldorf bereits einen anderen Torhüter verpflichtet. Der 25-Jährige spielte zuletzt zweimal in der 2. Bundesliga und war zuvor Stammtorhüter der U23 von Borussia Dortmund in der 3. Liga. Für Kratzsch ist es dennoch eine gute Chance. Spannend: Wie der RevierSport berichtet, sollen auch andere Zweitligisten versucht haben, den Keeper unter Vertrag zu nehmen. Außerdem soll Cottbus eine „hohe fünfstellige Ablösesumme“ an RWO überweisen. Die offizielle Bestätigung durch die beiden Klubs steht allerdings noch aus.