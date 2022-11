Die Sportfreunde Baumberg siegten klar in Ratingen. – Foto: Patrik Otte

Klotz verändert das Spiel in Ratingen für die SF Baumberg Die Einwechslung des Routiniers ebnet den Weg zum 4:1-Sieg in der Oberliga. Baumbergs Koukoulis gelingt ein Traumtor.

In 16 Duellen zwischen Ratingen 04/19 und den Sportfreunden Baumberg waren bislang 55 Tore gefallen – am Sonntagnachmittag kamen in der Oberliga noch fünf hinzu. Allerdings nicht in der Mehrzahl für die bis dahin in dieser Bilanz mit 31 Treffern führenden Ratinger, denn die mussten sich am Ende mit 1:4 (1:1) geschlagen geben. „Das Spiel hat gehalten, was es versprochen hatte: Eines mit zwei offensivstarken Mannschaften, diesmal mit dem besseren Ende für uns“, sagte SFB-Trainer Salah El Halimi.

Dabei hatten sich die beiden so angriffsfreudigen Teams anfangs neutralisiert, und als es die erste richtig gute Chance gab, war das eine für Ratingen: Emre Demircan dribbelte durchs Mittelfeld und schoss mit links auf den rechten Winkel des Tores, in dem SFB-Torwart Daniel Schwabke den Einschlag mit einer spektakulären Sprungeinlage vereitelte (19. Minute). Bis zur nächsten Möglichkeit, einem Freistoß, den Demircan aus rund 20 Metern knapp über das Tor setzte, dauerte es bis zur 32. Minute, doch dann nahm die Partie bis zur Pause Fahrt auf: 04/19 leistete sich einen Ballverlust im Mittelfeld, die SFB spielten schnell rechts raus zu Enes Topal, dessen Flanke ungenügend in die Mitte geklärt wurde – Robin Hömig sagte zentral am Strafraum Danke und schob überlegt links unten ein (35.). „Das war amateurhaft“, ärgerte sich Martin Hasenpflug. Der 04/19-Coach sah immerhin, dass sein Team den Rückstand „gut weggesteckt“ hatte, denn nur vier Minuten später machte es den Ausgleich. Aus dem defensiven Mittelfeld startete Pierre Nowitzki durch, bekam den langen Ball von Innenverteidiger Phil Spillmann, lupfte die Kugel über Schwabke, und Torjäger Tom Hirsch vollendete per Kopf (39.). Nach der Pause dauerte es etwas, bis die Partie wieder in Fahrt kam, verantwortlich dafür war letztlich ein Mann: Louis Klotz kam in der 54. Minute für die SFB auf den Platz und veränderte das komplette Spiel. Der Baumberger ist kantig und leichtfüßig gleichzeitig, beide Attribute setzte er dermaßen geschickt ein, dass die Ratinger ihn kaum zu stoppen vermochten. Doch bevor er den Deckel auf die Partie machte, hatte ein anderer seinen großen Auftritt: Panagiotis Koukoulis jagte einen zu kurz abgewehrten Eckball per Fallrückzieher links oben ins Eck – Traumtor (63.). „Das kann eigentlich nur er. Er ist so ein explosiver und spektakulärer Spieler mit einer enormen Sprungkraft“, freute sich El Halimi, während Hasenpflug zwar anerkannte, dass der Treffer „fantastisch gemacht“ gewesen sei, aber vor allem monierte: „Die Entstehung der Ecke war Slapstick. Wie wir da den Ball im eigenen Strafraum verteidigen und dann noch über den Ball treten...“ Leidtragender bei der finalen missglückten Aktion war sein Torwart Dennis Raschka.