Klotz schießt die Sportfreunde Baumberg auf Rang zwei

Die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg schreiben nach einem Viertel der Saison ihre Erfolgsstory fort. Am neunten Spieltag feierte die Mannschaft von Cheftrainer SFB-Cheftrainer Salah El Halimi ihren ersten Auswärtserfolg mit dem 2:1 (1:0) beim heimstarken Neuling Blau-Weiß Dingden nach einer überaus intensiven und zum Ende höchst dramatischen Partie. Nach dem vierten Saisonsieg kletterten die Sportfreunde mit 15 Punkten auf den zweiten Platz. Wichtig: Den Abstand zur Gefahrenzone in der spannenden Liga vergrößerten sie auf sechs Punkte.

Die Ungeschlagen-Serie von fünf Spielen und der zweite Dreier in Folge waren größtenteils auf die wiederholt stabile Defensive um Routinier Sertan Yigenoglu und dem überragenden Keeper Daniel Schwabke zurückzuführen, die bis auf wenige Ausnahmen keine Torchancen der Hausherren zuließ. El Halimi musste die Startelf notgedrungen gegenüber dem 1:0-Erfolg in der Vorwoche gegen Tabellenführer Ratingen 04/19 auf drei Positionen ändern: Für Shoyo Akaogi, Denis Sitter und dem erstmals fehlenden und wichtigen Regisseur André Mandt rückten Paolo Piccinini, Florian Haderer und Robin Hömig in die Anfangsformation.

In der ersten halben Stunde fand ein sehr bedachtes sowie vorsichtig geführtes Spiel von beiden Seiten statt, sodass die mehr als 300 Zuschauer die erwarteten Höhepunkte auf dem gut bespielbaren Rasen vermissten. In der 33. Minute bewiesen die SFB ihre endlich wiedergewonnene Effektivität und setzten einen Nadelstich, der maßgerecht passte: Farhan Ghaznawi wurde auf der rechten Seite in Szene gesetzt – der zuletzt überzeugende 18-Jährige setzte sich gekonnt durch und bediente den abermals starken Timo Hölscher, der dem Dingdener Torwart Johannes Buers keine Abwehrchance ließ – 1:0 (32.).

Acht Minuten später kamen die Gastgeber zu ihrer ersten erwähnenswerten Möglichkeit – nach einer Rechtsflanke scheiterte Jonas Schneiders per Kopf an Schwabke (40.), bevor der Routinier seine Kameraden mit einer Monsterparade in der Nachspielzeit der ersten Hälfte vor dem Ausgleich bewahrte – Schneiders flankte auf Torjäger Mohamed Salman, der aus zwei Metern in „Schwabi“ seinen Meister fand (45.+2).

Harneid ist zurück

In Durchgang zwei hatten die SFB zunächst alles im Griff; sie ließen das Spielgerät geschickt zirkulieren und die sichtlich bemühten Gegenspieler vergeblich anlaufen. Und dann war da ja noch Schwabke: In der 71. Minute parierte er einen Schuss von Osthoff. Erfreulich: Zuvor feierte Führungsspieler Ben Harneid sein Comeback, nachdem er für den angeschlagenen Hömig eingewechselt worden war (61.).

Als sich alle mit einem erneuten 1:0-Sieg angefreundet oder abgefunden hatten, schlugen die nicht nachlassenden Hausherren zu – nach einer Flanke von Lasse Hoffmann traf Osthoff zum nicht mehr für möglich gehaltenen Ausgleich (85.). Doch dann kehrte auch die bewährte Mentalität der Baumberger zurück – Kapitän Louis Klotz traf nach einem weiten Abwurf von Schwabke und einer Körpertäuschung von Hölscher mit einem Sonntagsschuss ins Schwarze und schoss seine Truppe auf den zweiten Rang hinter Spitzenreiter Ratingen – 2:1 (90.).

El Halimi präsentierte sich auf der weiten Rückfahrt hocherfreut: „Allerdings hätten wir früher den Deckel drauf machen müssen. Wir haben unnötig einen Gang rausgenommen und nicht die nötige Konsequenz im letzten Drittel abgeliefert.“